省很大？ 新紓困案薪資保護計畫最大亮點：稅務抵扣
新紓困計畫案出爐吸引民眾關注，並期待專業人士解讀。華人會計師指出，其中對薪資保護計畫（PPP）最大變動的亮點，其實是關於稅務的抵扣。
會計師施啟祥解釋，之前國稅局在2020-32和2020-27的通知和裁決中，要求拿到PPP貸款並合規用掉的企業，用掉的這部分不可以再作為費用，在報稅時抵扣。但這一次國會新案推翻這一規定，允許抵稅，這是對企業很好的聖誕禮物。尤其如果是獨資、合夥或者S公司的股東，也相對在稅上可以省掉個人所得的部分。
會計師張青也表示，本來早先國會的原意就是PPP不應視為收入，但國稅局在2020-32說，因PPP中符合的支出部分，不可作為費用抵稅，最後雖然貸款豁免了，但這樣就變相增加了業主的收入額，這部分就要繳稅。這讓會計師尤其很難做，因為在年底和明年初給公司和個人做預繳稅時，都不知道可不可抵稅。而趕在年底前推出的法案就很清楚地裁決，這部分可以作為費用，這是一個很好的消息。
但他也提醒業主需要注意，假如是S公司，拿了PPP後付了薪資買了補給，就可能帳目變成有一些虧損，而此時PPP豁免還沒有下來，這會造成無法抵個人收入的情況。他表示現在2020年還有幾天，若豁免還沒有批下來最好趕緊找會計師，了解是否在多花了這些錢後，需要先放一些錢進公司讓帳目上收支平倉。
張青也提到，PPP的補充計劃和上一次基本類似，只是涵蓋時間延長至2021年3月31日，豁免申請時間也更靈活，貸款人可靈活選擇貸款豁免的時間區間。之前規定豁免時間為八周或24周，但現在貸款人在八至24周中間任何一天把貸款用完了，就可以去申請豁免。
現在金額少於15萬元的貸款申請流程被簡化，一些業主猶豫是否現在申請豁免。他建議可以等一等，之後申請更容易。審批程序簡單很多，但當然要求還是要達到才行，資料也要準備好，因為過兩年很可能會審計。此外第一個法案中沒有涵蓋團體保險，現在新法案可以包含。
另外新補充還涵蓋更多的費用，包括軟件、雲計算，公共騷亂導致的損失，購買的防疫設施設備。目前如果還沒有申請豁免的話，可以把這些都算上。他建議申請豁免時，最好不要100%都用薪資支出，儘管那樣最簡單。最好再加入一些別的支出費用，因為剩下的薪資還可以申請其他稅務優惠。
張青強調，已用盡或即將用盡第一筆PPP貸款的業主，可以申請第二輪PPP貸款。但是新法案列出的不包含的實體中，有一個條款是「和中國實體相關聯的實體」，他表示這非常不公且具有歧視。法規要求如果這個美國企業被其他在大陸或香港有實體的企業直接或間接持有20%及以上，就不符合規定。另外如果美國公司的董事會中只要有一位中國居民，也不符合。
張青表示，這條規定只針對中國大陸和香港，沒有其他國家。事實上即使和中國有關的企業，但也在本地做生意並創造就業機會，卻因政治原因被懲罰，這非常不公平。他呼籲華人律師或企業家到聯邦政府提訴，因為有這麼多少數族裔，為何只針對中國族裔，這些業主和其他國家來美做生意的人又有何不同。
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