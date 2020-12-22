省很大？ 新紓困案薪資保護計畫最大亮點：稅務抵扣

新紓困計畫案出爐吸引民眾關注，華人會計師指出，其中對薪資保護計畫（PPP）最大變動的亮點，其實是關於稅務的抵扣。（本報記者╱攝影）

新紓困計畫案出爐吸引民眾關注，並期待專業人士解讀。華人會計師指出，其中對薪資保護計畫（PPP）最大變動的亮點，其實是關於稅務的抵扣。

會計師施啟祥解釋，之前國稅局在2020-32和2020-27的通知和裁決中，要求拿到PPP貸款 並合規用掉的企業，用掉的這部分不可以再作為費用，在報稅時抵扣。但這一次國會新案推翻這一規定，允許抵稅，這是對企業很好的聖誕禮物。尤其如果是獨資、合夥或者S公司的股東，也相對在稅上可以省掉個人所得的部分。

會計師張青也表示，本來早先國會的原意就是PPP不應視為收入，但國稅局在2020-32說，因PPP中符合的支出部分，不可作為費用抵稅，最後雖然貸款豁免了，但這樣就變相增加了業主的收入額，這部分就要繳稅。這讓會計師尤其很難做，因為在年底和明年初給公司和個人做預繳稅時，都不知道可不可抵稅。而趕在年底前推出的法案就很清楚地裁決，這部分可以作為費用，這是一個很好的消息。

但他也提醒業主需要注意，假如是S公司，拿了PPP後付了薪資買了補給，就可能帳目變成有一些虧損，而此時PPP豁免還沒有下來，這會造成無法抵個人收入的情況。他表示現在2020年還有幾天，若豁免還沒有批下來最好趕緊找會計師，了解是否在多花了這些錢後，需要先放一些錢進公司讓帳目上收支平倉。

張青也提到，PPP的補充計劃和上一次基本類似，只是涵蓋時間延長至2021年3月31日，豁免申請時間也更靈活，貸款人可靈活選擇貸款豁免的時間區間。之前規定豁免時間為八周或24周，但現在貸款人在八至24周中間任何一天把貸款用完了，就可以去申請豁免。

現在金額少於15萬元的貸款申請流程被簡化，一些業主猶豫是否現在申請豁免。他建議可以等一等，之後申請更容易。審批程序簡單很多，但當然要求還是要達到才行，資料也要準備好，因為過兩年很可能會審計。此外第一個法案中沒有涵蓋團體保險，現在新法案可以包含。

另外新補充還涵蓋更多的費用，包括軟件、雲計算，公共騷亂導致的損失，購買的防疫設施設備。目前如果還沒有申請豁免的話，可以把這些都算上。他建議申請豁免時，最好不要100%都用薪資支出，儘管那樣最簡單。最好再加入一些別的支出費用，因為剩下的薪資還可以申請其他稅務優惠。

張青強調，已用盡或即將用盡第一筆PPP貸款的業主，可以申請第二輪PPP貸款。但是新法案列出的不包含的實體中，有一個條款是「和中國 實體相關聯的實體」，他表示這非常不公且具有歧視。法規要求如果這個美國 企業被其他在大陸或香港有實體的企業直接或間接持有20%及以上，就不符合規定。另外如果美國公司的董事會中只要有一位中國居民，也不符合。

張青表示，這條規定只針對中國大陸和香港，沒有其他國家。事實上即使和中國有關的企業，但也在本地做生意並創造就業機會，卻因政治原因被懲罰，這非常不公平。他呼籲華人律師或企業家到聯邦政府提訴，因為有這麼多少數族裔，為何只針對中國族裔，這些業主和其他國家來美做生意的人又有何不同。