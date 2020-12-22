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南加洛縣不到50萬人的城市 日新增新冠死者14人 破紀錄

記者鄭敖天/洛杉磯報導
受居民在感恩節期間外出影響，長堤市新冠疫情出現顯著惡化。（洛杉磯時報）
受居民在感恩節期間外出影響，長堤市新冠疫情出現顯著惡化。（洛杉磯時報）

長堤市（Long Beach）公共衛生局宣佈，12月22日該市共新增新冠死者14人，打破疫情爆發以來日新增新冠死者紀錄。衛生官員表示死亡人數上升，與居民無視防疫規定進行感恩節聚會有關。同日，長堤市新增新冠確診病例436例。

擁有自己公共衛生局的長堤市公共衛生官員戴維斯（Anissa Davis）表示，這些死亡完全是可以避免的。在感恩節期間，由於家庭和朋友聚會導致的病毒傳播，是導致長堤市疫情惡化的主因。目前長堤市的日增新冠確診數，已經從11月1日的47例，上升到12月18日的每天622例，上升幅度達1223%。

自新冠疫情爆發以來，長堤市已經有333人死於新冠病毒，其中63名死者是在過去一個月裡去世。長堤市市長賈西亞（Robert Garcia）和衛生官戴維斯，都鼓勵市民在聖誕節期間減少外出和聚會。

戴維斯強調，新冠檢測結果為陰性，只說明病毒在檢測時不可見。在很多情況下，新冠檢測可能要在被檢測人感染病毒數天後，才能顯示陽性結果。所以新冠檢測結果為陰性，不代表居民就可以隨意出門旅行和參加聖誕聚會。

根據2018年的人口普查，長堤市人口46萬7354人。

長堤 檢測 疫情

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