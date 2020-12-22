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華人汽車車窗多次被砸 修不勝修 乾脆不鎖車窗

記者王全秀子／艾爾蒙地市報導
華人汽車頻發被砸，車窗還未修補好。（記者王全秀子／攝影）
華人汽車頻發被砸，車窗還未修補好。（記者王全秀子／攝影）

新冠疫情期間人們居家避疫，開車次數減少，偷車、汽車財物盜竊的不法分子瞄準機會作案。另一方面年底假期，民眾為家人好友購置節日禮物，掉以輕心的將包裹購物袋放在汽車中，讓嫌犯有機可趁。聖蓋博谷艾爾蒙地市（El Monte）一社區近日頻傳汽車車窗被砸，車中財物失竊案。華人苦主被砸怕了，只好不鎖汽車，並只求盜賊再次「光顧」時，不要再砸車窗。

住在艾爾蒙地市靠近10號公路和Peck路附近的苦主林女士表示，她住家的社區是個鐵門小區（gated community），但這個鐵門只防君子不防小人，因為她家的汽車停在小區裡，這大半年時間已經被砸幾次。最近年底尤其嚴重，鄰居家的汽車車窗也被砸。為了車窗不再被砸，她只好不再鎖車門，讓盜竊賊自己開車門看個夠。

林女士表示，每家住戶的車庫只有兩個車位，有些住戶的車庫堆滿雜物，大家就把汽車停在小區裡的戶外停車位。她前幾次被砸車窗時，汽車裡其實沒有什麼貴重物品，無非是一副太陽眼鏡或是一些硬幣，就會招來竊賊。雖說小區有鐵門可以擋住外來人員，可擋不住盜賊，因為他們從翻牆進來輕而易舉。

林女士表示，她的鄰居汽車車窗也被砸了，可是車上並沒有什麼東西，大家都覺得非常無奈。雖然歹徒偷不了什麼值錢物品，但每次車窗被砸還得花錢重新修，讓人很是懊惱。林女士因此乾脆不鎖汽車，拿走車鑰匙，只盼若盜賊再來，大可以自己打開車門，在車裡翻看個夠，但不要砸她的車窗。

沒想到盜賊還真是再次造訪。林女士第二天一早發現汽車車燈大開，車內還有明顯翻動過的痕跡，還好車窗沒有被砸，感嘆這是不幸中的萬幸。而林女士和鄰居交流時，大家感同身受，還一起砲轟加州處在「亂世」，偷竊價值950元以下竟然可以沒事，警察也不願管治，助長了不法分子的囂張氣焰。

華人汽車車窗被砸，車子裡被翻得凌亂。（讀者提供）
華人汽車車窗被砸，車子裡被翻得凌亂。（讀者提供）
華人汽車中的硬幣和太陽眼鏡被偷。（讀者提供）
華人汽車中的硬幣和太陽眼鏡被偷。（讀者提供）

汽車 艾爾蒙地 警察

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