洛杉磯國際機場聖誕節旅客預計只有去年的四分之一

最近每天約有4萬人湧向機場，LAX呼籲大家注意安全。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 （LAX ）今年聖誕節旅客只有去年的四分之一？LAX22日公布的數字顯示，今年12月到目前為止，旅客人數只占去年同期的27%，11月占31.4％。主要原因是因應政府的公共衛生政策，旅客減少了在聖誕和新年出行。考慮到最近每天約有4萬人湧向機場，LAX呼籲大家注意安全。

去年12月13日至2020年1月6日假日期間，有近590萬人次進出LAX，但今年同期人數只有去年的27%。航空公司在12月16日至明年1月4日期間，航班數量只有1萬8341個，平均每天只有917班。而去年同期是3萬5435個航班，平均每天1772班次。今年與去年同期相比，航班減少48％。目前尚不清楚這些航班的載客量，且航班日程安排可能會根據需求不斷變化。

華人秦先生本來想趁現在機票便宜，在新年時去阿拉斯加看極光，且購買各種防護裝置，但是因為最近疫情數字猛增，且有新冠病人死在飛機上的新聞傳出，讓他非常緊張，擔心在旅途中感染，因此取消行程。他說，阿拉斯加可以下次去，但生命只有一次，不能冒險。

LAWA首席執行官Justin Erbacci表示，很高興看到如此多的人注意政府公共衛生官員的警告，避免不必要的旅行和在外聚會。但他知道有一些人在假期仍需前往機場。對於那些必須乘坐飛機的人，機場擁有安全清潔的設施和新服務，包括現場新冠病毒檢測 ，為乘客和員工提供額外保護。

機場建議旅客如生病不要來機場。在機場要始終戴上臉罩，拒絕佩戴面罩乘坐飛機，可能會導致拒絕登機。機場也會在需要時免費提供面罩。LAX提供了350個乾洗手站，供整個機場使用。

機場建議旅客保持距離。機場在安全檢查、機橋、行李領取處和其他位置，安裝了保持安全距離的標牌。電梯上的標牌也指示一次允許兩個人還是三個人進入電梯，具體取決於電梯的大小。不過家庭組可免於此限制。

建議旅客在出發前往機場之前，在線辦理登機手續，可避免與值機櫃檯的交互。如沒有托運行李，則能完全跳過售票櫃檯的環節。