洛杉磯一夜三場地下派對 違反居家防疫令67人被捕

違反居家令地下派對被取締，洛杉磯縣警察逮捕67人。(洛杉磯縣警局提供)

洛杉磯 縣警局（LASD）和洛杉磯市警局繼續執行洛杉磯縣公共衛生局發布的禁令，在19日(上周六)晚間取締了三場地下派對並逮捕了67人。在當前疫情嚴峻情勢下，大型聚會違反了新冠病毒(COVID-19)限聚令，並且演變為「超級傳播者事件」（Super Spreader Event）。

洛杉磯縣警局部署了警局應急小組、人口販運阻擊隊、安全街道行動隊、欺詐和網絡犯罪科、警用航空隊等執法資源，嚴密監視地方社區的群聚活動。19日晚間接運採取了三場執法行動。

第一場10時45分左右，警局針對洛杉磯南Hewitt大道400街區的地下聚會採取行動。但在警員到達現場之前，聚會發生槍擊事件，其中兩人中槍，一名傷者被宣告死亡。該事件發生在洛市警局（LAPD）的管轄區內，市警察 到場調查，而縣警員則協助控制人群和犯罪現場。

第二場執法行動在凌晨12時30分，縣警人員在康普頓(Compton)市東Rosecrans大街1900街區，對另一起地下聚會採取了掃蕩行動，執法結果逮捕了67人，包括 60名成年人和六名少年因輕罪（Misdemeanors），被告知要出庭應訊。其中一名成年人還攜有槍支，這把槍當場被收繳，該名持槍者被捕，派對現場還有非法使用毒品的證據。

第三執法行動地點在洛杉磯Pico大道3600街區，當地舉行一場地下派對，受到執法部門監控，以便隨時採取行動。後來，該聚會地點發生了槍擊事件，現場被洛杉磯市警局人員關閉。

針對上述三場地下派對活動，洛縣 警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）明確表示，他將繼續對洛杉磯縣范圍內發生的、屬於洛縣公共衛生局禁示的所有地下派對活動，均採取調查和取締行動。 這些執法行動的目標旨在減少新冠病毒(COVID-19)的傳播，降低對脆弱人群的風險。他並感謝洛杉磯縣政委員會對COVID-19執法行動提供資源的承諾。