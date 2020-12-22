加州州務卿帕迪拉獲任聯邦參議員接棒賀錦麗

加州州務卿帕迪拉22日被州長任命為加州聯邦參議員。(本報檔案照)

加州 州務卿帕迪拉（Alex Padilla）22日被州長任命為加州聯邦參議員 ，繼任副總統當選人賀錦麗 （Kamala Harris），並且成為加州史上第一位拉丁裔聯邦參議員。

加州州長紐森（Gavin Newsom）22日任命州務卿帕迪拉（Alex Padilla）為加州下一位聯邦參議員，填補副總統當選人賀錦麗留下的職缺。帕迪拉是墨西哥移民的子弟，這項任命使占加州人口近40％的拉美裔有了更高層級的民意代表。

紐森在任命書中指出，「通過他的堅韌、正直、機智和勇氣，加州遴選 了一位久經考驗的戰士，他將成為華府強有力的盟友，提升了加州的價值觀，並確保加州從這場新冠病毒大流行中重新站出來所需更重要的資源。

此前人們已普遍認為帕迪拉將成為賀錦麗繼任者的首選，因為紐森和帕迪拉是長期的政治盟友。紐森面臨強大的壓力，要求任命一名拉丁裔或非洲裔女性接棒賀錦麗。因此，帕迪拉獲任聯邦參議員應是順理成章。

帕迪拉早年畢業於麻省理工學院（MIT），當選過洛杉磯市議員、市議長、加州參議員、加州州務卿，仕途一帆風順，政治前程看好。