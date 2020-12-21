我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛：英國變種病毒可控制

拜登公開接種疫苗 賀錦麗錯開接種時間將等到聖誕節後

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

記者謝雨珊／洛杉磯報導
9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)
9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

總金額9000億元的新紓困方案，國會兩黨有望近日內達成協議。第二波紓困方案除了拯救小企業、配送新冠疫苗外，也可能包括發放600元紓困金、300元失業金等。那些企業和個人有資格領取第二波紓困金呢？

據多家主流媒體資訊，第二波紓困金的領取資格，很可能按照第一波紓困金的標準發放。個人申報年所得少於7萬5000元至9萬9000元，每人最多拿600元；夫妻合併申報年所得少於15萬元至19萬8000元，夫妻合領最多為1200元。「被撫養」的17歲以下未成年人可領取的金額還不明確，但第一波紓困金發給每位未成年人500元。多位會計師認為，比照第一波紓困金標準發放的可能性極大。

部分民眾至今尚未領到第一波紓困金，現在擔心能否領到第二波？會計師葉俊麟表示，有資格但仍未領到錢的民眾，將在2020年報稅時獲取紓困抵扣額。事實上，即便在2018年、2019年報稅不符合領錢資格，如若納稅人在2020年失業或收入差，調整後收入恰好符合領取紓困金的資格。報完2020年稅表之後，亦有望同時領取第一波及第二波的紓困金。透過此法取到的紓困金不是現金支票，而是報稅抵扣額。

有些納稅人2020年受疫情影響，收入不如預期，只差「臨門一腳」即可領取紓困金。葉俊麟建議「在符合領取紓困金邊緣」的納稅人，在2020年報稅前，將錢存放至IRA退休帳戶，調整收入，使其符合領取紓困金的條件，最多1800元的兩波紓困金照樣入袋。

新紓困方案也將撥大筆款項拯救小企業，支援PPP薪資保護貸款計劃。會計師張青表示，第二波PPP貸款計劃將有效援助艱困的小企業。據悉，員工在300人以下的中小企業，2020年收入比去年同期減少30％，即符合申請第二波PPP貸款資格。

張青表示，目前美國房市和股市漲得很高，但與社會現況完全相反。普羅大眾受疫情影響大，新紓困案非常有必要，尤其許多餐館、旅館、航空業者遭遇強烈衝擊，瀕臨倒閉邊緣，這筆9000億元紓困案，不管是對個人或企業都極具意義。

最新研究報告顯示，從今年夏季以來，將近800萬美國人的生活已跌落貧窮線之下，大批民眾申請失業救濟金，勞動市場招聘員工的速度卻相對緩慢。多數人都期望兩黨盡快取得共識，通過新紓困案，交由總統簽字生效後發放，使大眾在這個「與眾不同」的假日佳節，領取到一份暖心的「聖誕禮物」。

紓困金 報稅 貸款

上一則

州長：南加區域居家避疫將延長

延伸閱讀

共和黨參議員倡發1200元紓困金 卻遭同黨議員反對

共和黨參議員倡發1200元紓困金 卻遭同黨議員反對
9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金

9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金
視訊大會線上投票 台美商會理事名單出爐

視訊大會線上投票 台美商會理事名單出爐
涉嫌詐取1300萬聯邦紓困金 3亞裔被捕

涉嫌詐取1300萬聯邦紓困金 3亞裔被捕
涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕
庫克郡第二波紓困金開放申請 每人600元

庫克郡第二波紓困金開放申請 每人600元

熱門新聞

聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

2020-12-19 02:00

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

2020-12-18 14:30
眾議院議長波洛西在接受美聯社採訪時(Nancy Pelosi)表示，國會計畫在19日晚，宣布達成協議的消息。（美聯社）

波洛西：國會計畫19日晚宣布達成9000億元新紓困案消息

2020-12-19 14:45
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

南加「疫」怪相 ICU滿載 商圈排隊似黑五

2020-12-19 21:05
大多數新冠症狀是模棱兩可的。（美聯社）

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

2020-12-14 02:16
歐競雄博士在講座中。（記者啟鉻／截屏拍攝）

專家：新冠疫苗 首選輝瑞、莫德納

2020-12-17 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？
國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
兩黨紓困案達協議 每人600元 每周300元失業津貼

兩黨紓困案達協議 每人600元 每周300元失業津貼
田州護士打完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻

田州護士打完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻