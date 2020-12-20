國際領袖基金會明年「暑期公共事務實習計畫」接受報名
國際領袖基金會(ILF)2021年度「暑期公共事務實習計畫」即起接受報名。國際領袖基金會的遴選委員會每年挑選大約30名傑出亞太裔大學生，在暑假期間到華府的聯邦機構實習八到十周。
入選學生被稱為公共事務學員(Civic Fellows)，在完成項目後可獲得助學金。他們在聯邦機構全職實習之外，將參加專業發展工作坊，以及領導力培訓。學員們必須負擔自己的旅行，住宿及生活開銷。
今年(2020)的30名獲選學員，來自全美各傑出大學，背景很多元，個個有抱負，已在國際領袖基金會安排下，展開實習工作，分別進入國務院、聯邦通訊委員會、白宮亞裔美國人太平洋島民計畫、孟昭文國會議員辦公室、少數族裔企業發展署等聯邦機構、國會辦公室實習，以及國際領袖基金會分別專注於社會正義倡議，及新型冠狀病毒/個人防護用品(COVID-19/PPE)的挑戰隊伍。每一名學員還都參加教育性講座以及專業訓練，以更深入了解公共服務及政策。
國際領袖基金會創會會長董繼玲強調，公共事務實習計畫旨在為美國社會打造一批既有公民意識，又關注社區的青年領袖，將來持續不懈的發展領導力，戮力服務社會， 倡議包容，彼此支持。
ILF鼓勵亞太裔大專學生申請。凡是具有美國公民身分，GPA成績至少3.0，目前在大學就讀大二，大三或大四的學生，都可申請。還需要例如成績單正本，履歷表，以及至少一封推薦信等其他文件。
即日起接受報名，申請文件需在2021年1月22日美東時間下午5時以前遞交。
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