國際領袖基金會明年「暑期公共事務實習計畫」接受報名

交通部長趙小蘭與福茂集團創辦人趙錫成博士父女兩人和國際領袖基金會幹部及各地分會會長合影。（主辦單位提供）

國際領袖基金會(ILF)2021年度「暑期公共事務實習計畫 」即起接受報名。國際領袖基金會的遴選委員會每年挑選大約30名傑出亞太裔大學生，在暑假期間到華府的聯邦機構實習八到十周。

入選學生被稱為公共事務學員(Civic Fellows)，在完成項目後可獲得助學金。他們在聯邦機構全職實習之外，將參加專業發展工作坊，以及領導力培訓。學員們必須負擔自己的旅行，住宿及生活開銷。

今年(2020)的30名獲選學員，來自全美各傑出大學，背景很多元，個個有抱負，已在國際領袖基金會安排下，展開實習工作，分別進入國務院 、聯邦通訊委員會、白宮亞裔美國人太平洋島民計畫、孟昭文國會議員辦公室、少數族裔企業發展署等聯邦機構、國會辦公室實習，以及國際領袖基金會分別專注於社會正義倡議，及新型冠狀病毒/個人防護用品(COVID-19/PPE)的挑戰隊伍。每一名學員還都參加教育性講座以及專業訓練，以更深入了解公共服務及政策。

國際領袖基金會創會會長董繼玲強調，公共事務實習計畫旨在為美國社會打造一批既有公民意識，又關注社區的青年領袖，將來持續不懈的發展領導力，戮力服務社會， 倡議包容，彼此支持。

ILF鼓勵亞太裔大專學生申請。凡是具有美國公民 身分，GPA成績至少3.0，目前在大學就讀大二，大三或大四的學生，都可申請。還需要例如成績單正本，履歷表，以及至少一封推薦信等其他文件。

即日起接受報名，申請文件需在2021年1月22日美東時間下午5時以前遞交。