我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗第2波誰先打？CDC諮委：75歲以上和這些職業

「我要狗肉餐！」疫情歧視未平 中餐館不堪其擾

國際領袖基金會明年「暑期公共事務實習計畫」接受報名

【洛杉磯訊】
交通部長趙小蘭與福茂集團創辦人趙錫成博士父女兩人和國際領袖基金會幹部及各地分會會長合影。（主辦單位提供）
交通部長趙小蘭與福茂集團創辦人趙錫成博士父女兩人和國際領袖基金會幹部及各地分會會長合影。（主辦單位提供）

國際領袖基金會(ILF)2021年度「暑期公共事務實習計畫」即起接受報名。國際領袖基金會的遴選委員會每年挑選大約30名傑出亞太裔大學生，在暑假期間到華府的聯邦機構實習八到十周。

 入選學生被稱為公共事務學員(Civic Fellows)，在完成項目後可獲得助學金。他們在聯邦機構全職實習之外，將參加專業發展工作坊，以及領導力培訓。學員們必須負擔自己的旅行，住宿及生活開銷。

今年(2020)的30名獲選學員，來自全美各傑出大學，背景很多元，個個有抱負，已在國際領袖基金會安排下，展開實習工作，分別進入國務院、聯邦通訊委員會、白宮亞裔美國人太平洋島民計畫、孟昭文國會議員辦公室、少數族裔企業發展署等聯邦機構、國會辦公室實習，以及國際領袖基金會分別專注於社會正義倡議，及新型冠狀病毒/個人防護用品(COVID-19/PPE)的挑戰隊伍。每一名學員還都參加教育性講座以及專業訓練，以更深入了解公共服務及政策。

國際領袖基金會創會會長董繼玲強調，公共事務實習計畫旨在為美國社會打造一批既有公民意識，又關注社區的青年領袖，將來持續不懈的發展領導力，戮力服務社會， 倡議包容，彼此支持。

ILF鼓勵亞太裔大專學生申請。凡是具有美國公民身分，GPA成績至少3.0，目前在大學就讀大二，大三或大四的學生，都可申請。還需要例如成績單正本，履歷表，以及至少一封推薦信等其他文件。

即日起接受報名，申請文件需在2021年1月22日美東時間下午5時以前遞交。

交通部長趙小蘭與福茂集團創辦人趙錫成博士父女兩人和2020年國際領袖基金會公共事...
交通部長趙小蘭與福茂集團創辦人趙錫成博士父女兩人和2020年國際領袖基金會公共事務學員合影。（主辦單位提供）

美國公民 實習計畫 國務院

上一則

美西華人學會前會長 加州高鐵計劃完成可能性不大

下一則

洛杉磯小城一下午連續四起槍擊 警方提高警戒

延伸閱讀

斯靜格：經濟重啟 小商家需要更多資源

斯靜格：經濟重啟 小商家需要更多資源
孟昭文謝選民 努力讓皇后區更適合工薪家庭

孟昭文謝選民 努力讓皇后區更適合工薪家庭
孟昭文連任：感謝選民 繼續為國家美好未來努力

孟昭文連任：感謝選民 繼續為國家美好未來努力
孟昭文、劉醇逸連任 理查茲當選皇后區長

孟昭文、劉醇逸連任 理查茲當選皇后區長
孟昭文、劉醇逸、金兌錫 成功連任

孟昭文、劉醇逸、金兌錫 成功連任

孟昭文、凌德麗 獲皇后地檢頒發「開拓女性獎」

孟昭文、凌德麗 獲皇后地檢頒發「開拓女性獎」

熱門新聞

大多數新冠症狀是模棱兩可的。（美聯社）

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

2020-12-14 02:16
聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

2020-12-19 02:00

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

2020-12-18 14:30
眾議院議長波洛西在接受美聯社採訪時(Nancy Pelosi)表示，國會計畫在19日晚，宣布達成協議的消息。（美聯社）

波洛西：國會計畫19日晚宣布達成9000億元新紓困案消息

2020-12-19 14:45
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

南加「疫」怪相 ICU滿載 商圈排隊似黑五

2020-12-19 21:05
華人川普支持者與路人發生語言衝突。（記者王若然／攝影）

抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵

2020-12-13 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒

封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播