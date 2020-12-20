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美西華人學會前會長 加州高鐵計劃完成可能性不大

記者張宏／洛杉磯報導
美西華人學會20日舉辦創會40周年雲端年會，近兩百人參與了這次年會。（Zoom截圖）
美西華人學會20日舉辦創會40周年雲端年會，近兩百人參與了這次年會。（Zoom截圖）

美西華人學會20日舉辦創會40周年雲端年會，近兩百人參與年會。年會上三名專家貢獻了各自領域的專業主題演講：前會長林錫智分享了加州未來交通的發展，前理事長暨英國牛津大學聖約翰學院院董徐永泰講述「聯儲會紓困與企業自救」， 財經專家林日昇分析2021美國股市。

美西華人學會會長徐和生表示，學會自1979年成立，是非營利學術和專業社團。會員有教授、醫師、工程師等，每年都舉辦各種研討會和年會。學會相信教育是社會基礎，因此為提供獎學金鼓勵高中生去大學唸書。學會成立多年，感謝各界的合作和付出。疫情依然嚴峻，希望大家齊心合力化危機為轉機。

年會還有台灣朋友線上參與，民選官員聯邦眾議員趙美心、金映玉等都發表賀詞。

年會主講人是鑽石吧市前市長暨運輸工程師林錫智，分享了關於交通運輸對人類和近代文明經濟的影響，及對未來發展的趨勢心得。他表示，對於熱烈討論的加州高鐵計劃，他認為完成可能性不大。首先，美國是以汽車為主的國家，公共交通對個人隱私有影響 。其次高鐵的時間優勢有限，從洛杉磯飛到舊金山是45分鐘，而高鐵要三個小時，且還不是門到門服務，沒有時間優勢，費用也不見得便宜。洛杉磯到舊金山機票可達到120元往返，而高鐵不止這個價格。高鐵耗資巨大，預計需要950億元的建造費用，這個是很難實現的天價數字。

他說，高鐵計劃路線是舊金山到洛杉磯再到聖地牙哥，但目前只有51哩在施工。另外比較可行的高鐵是從Victorville到拉斯維加斯，這個目前是私人企業在做。

對於汽車發展的未來，他說，美國因為和石油工業有關的職業員工有5000萬人，一定會遊說政府保持傳統的汽油汽車。他相信美國至少未來三十年會繼續依靠公路航空運輸，而電動汽車在未來會佔據汽車市場的30%到40%，而無人駕駛被大眾接受還需更長時間。

美西華人學會前會長，運輸工程師林錫智分享了他對加州高鐵未來的觀點。（Zoom截圖...
美西華人學會前會長，運輸工程師林錫智分享了他對加州高鐵未來的觀點。（Zoom截圖）
美西華人學會會長徐和生。（Zoom截圖）
美西華人學會會長徐和生。（Zoom截圖）

汽車 美國 舊金山

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