從中國狗肉貿易市場獲救的27隻狗飛抵Lax 待善心人收養

非營利組織「沒有狗掉隊」（No Dogs Left Behind），在中國的狗肉貿易市場救下流浪狗。（No Dogs Left Behind網址下載）

來自北美各地的收養者20日陸續飛抵洛杉磯國際機場 （LAX ），以便歡迎他們家庭非常特殊的新成員-狗。當天上午9時30分，第一批狗由中華航空貨運運抵LAX；第二批狗於下午2時20分，由荷航貨運運抵LAX。兩批狗共27隻，都是從中國 狗肉貿易市場中獲救的。

營救狗的非營利組織「沒有狗掉隊」（No Dogs Left Behind）表示，將在美國和加拿大找到愛心家庭收養尚未被收養的狗。該組織指出，這些狗都是從狗肉市場、狗肉卡車和非法狗販子等處救出來。

27隻狗當中有18隻狗是小獵犬，它們將與全球性動物救援和倡導活動組織「讓小獵犬自由項目」（The Beagle Freedom Project）的寄養者暫時待在一起。「讓小獵犬自由項目」與「沒有狗掉隊」，以及總部位於紐約的「解救動物基金會」（Rescue Paw Foundation）合作，負責這些狗飛抵美國的支出。

其餘的九隻狗已被收養，這些狗是通過電子郵件、電話甚至視頻聊天被收養。它們的收養家庭當天將在機場迎接它們，有些家庭甚至等了一年才等到這個時刻。「沒有狗掉隊」總裁布蘭迪·切爾文（Brandy Cherven）告訴城市新聞社（CNS），這些倖存狗透過圖片和視頻，找到了愛它們的特殊的人。這些特殊的人從未放棄過他們看上的狗，該組織永遠感謝他們。很高興這些倖存狗終於得以前往所屬的家。

「沒有狗掉隊」運營總監Kristine Wallace表示，所以安排成二批飛美，是為了容納兩隻大狗，包括一隻命名為Timber的阿拉斯加雪橇犬，和一隻命名為Ingrid的三隻腳的哈士奇犬，它們的板條箱因為太大，無法進行第一次飛行。但她相信對於所有的狗來說，這將標誌著長期磨難的結束，包括救援後的檢疫，海外航班和海關審查等。

據悉，這些狗會獲救與「沒有狗掉隊」的推動人物Jeffrey Beri有關。他在過去四年留在中國從事救助狗和治好它們的工作，尤其是過去十個月在新冠病毒大流行的特別惡劣條件下，非常不容易進行工作。一旦狗被救出，將被帶到「沒有狗掉隊」在中國的庇護所，獲得醫療，營養支持，以及身體和健康和情緒的康復，俾使他們能夠被收養。 該組織在北京有150隻獲救的狗。一旦飛行空間允許，將計劃更多的運輸飛行。

上個月該組織也曾辦過兩次類似活動，唯是飛往紐約甘逎迪國際機場，當時在感恩節期間共有79隻狗受到收養家庭的歡迎。

根據「沒有狗掉隊」所稱，中國每年有多達2000萬隻狗被屠殺，大多數用於人類消費，其他狗的死亡原因則與中國缺乏動物福利法有關。