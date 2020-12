疫情下機會多 美國今年400萬新創公司成立 歷史新高

鄭志凱是矽谷Acorn Pacific Ventures共同創辦人及合夥人。(視頻截圖)

新冠肺炎對於全球經濟是一起「黑天鵝」事件,但在美國 卻成為創業公司的大「派對」,今年有400萬家新創公司應運而生。因為新冠肺炎(Covid-19)改變民眾的生活習慣,為創業者帶來思考的新方向。南加玉山科技協會19日舉辦線上座談會,邀請有20多年風險投資經驗的鄭志凱(Chih-Kai (CK)Cheng)講解疫情 下的創業(start-up)。

南加玉山科技協會指出,在疫情中,美國2020年有400萬新創公司成立,創下歷史新高。不論在美國或台灣 ,都有許多年輕人思考創業,或是現在正在創業過程中,也有更多的人在觀察這個熱潮趨勢。 這次的演講主題創業者的「從起心動念到社會共富」(The Path from An Inspiration to Commonwealth),主要在回應這個趨勢。

鄭志凱說,疫情本以為是「黑天鵝」事件,但今年不少創業公司抓住疫情商機應運而生,包括外賣軟體Doordash等新創公司。他說,在疫情影響下,民眾的生活習慣發生了很大變化,會影響未來創投公司的發展方向。例如,以前民眾看醫生、吃飯都要走出家門,但疫情之下,民眾在家裡就可以完成這些活動,促成商業模式發生了變化。

他預測,未來幾年,虛擬業務、雲端、網路安全等行業會大力發展。企業對企業的B-to-B商業也會快速成長。對於新創公司,必須要想到三年後的計畫才可以應對發展迅速的社會環境。目前新冠疫情對社會的影響是深遠的,很像1995年英特網帶來的社會變化。英特網經歷了25年還在變化當中。

此外,鄭志凱說,美國公司近幾年最大的變化就是從追逐單一盈利的目標,逐漸變成三個目標:社會平等、環境保護、盈利。這主要是美國公司逐漸意識到長遠的發展,除了考慮金錢利益,還有公司人員管理、公司文化都很重要。而千禧世代的年輕人更願意人文化的公司環境。目前美國千禧世代勞動力佔了40%,有調查顯示,這些年輕人有68%希望自己的工作可以「改變社會」(make a difference), 81%希望工作有真正的目標,78%希望自己的老闆與自己有契合的價值觀。

鄭志凱指出,公司文化的變化與美國日益擴大的貧富不均有關。美國90年代到現在的基尼指數越來越高,反映出社會利益分配不均,升高了社會不安定的風險。例如,那斯達克100(NASDAQ)名單的公司中,排名前六家公司佔了那斯達克100名單中公司的全部市值的49%。

鄭志凱是矽谷Acorn Pacific Ventures共同創辦人及合夥人,他還是台灣活水影響力投資公司(B Current Impact Investment)董事長,該公司目前爲台灣唯一專注於投資具有社會影響力的新創公司的創投基金。

南加玉山科技協會19日線上直播的創新創投演講會,包括當場以及後續觀眾,已超過600人次收看。甫接任理事長不久的創業家俞寧寧,開場提到南加玉山致力於南加州與台灣創業投資、創新創業的交流,並提供台灣的新創進入美國必要的協助。希望通過這個平台的建立,舉辦活動,結合南加及台灣科技人才資源,共同努力協助台灣創新創業的發展。