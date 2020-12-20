過敏體質慎打新冠疫苗 接種後仍需做好防疫措施

邱文達醫師。（視頻截圖）

新冠肺炎是21世紀人類史上最黑暗的時刻之一，美國 政府批准了輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）兩款疫苗 ，採用了史無前例的信使核糖核酸（mRNA）技術，從黑暗中帶來了一線曙光。在疫苗開始接種之際，民眾需要注意些什麼，兩種疫苗有何異同呢？

南加州華人全福會、南加州江西同鄉會19日邀請邱文達醫師舉辦線上講座，全面講解了新冠病毒的唯一「解藥」疫苗，以及什麼人需要謹慎接種疫苗等。邱文達說，這兩種疫苗是「人類史上最大膽的計畫。」因為mRNA疫苗從未使用於人體，而且在短短一年內完成很不容易。因此，邱文達說，這類疫苗的長期效果還需觀察，RNA很不穩定，因此疫苗需要超低溫保存。

輝瑞疫苗最常見的副作用是疲倦、頭痛、肌肉痛，以及發冷、關節痛等症狀。邱文達表示，有過敏 史的民眾要特別小心接種這兩種疫苗。英國有兩名醫護人員接種後有嚴重過敏休克反應，最後被腎上腺素救回。所以警告有對藥物、蜂叮、其他疫苗、食物有嚴重過敏症的人，不要注射疫苗。據統計，全美有5%的小孩和4%的成人有食物過敏。另外，建議輝瑞疫苗接種者年齡在16歲以上，莫德納為18歲以上。

接種輝瑞和莫德納疫苗都需共兩劑，兩劑施打時間相隔21天左右。兩種疫苗在接種完兩劑後，都要在三到四周後才可達到最大免疫效力。

另外邱文達醫師告誡民眾，mRNA疫苗研發原理不含新冠病毒，因此注射輝瑞和莫德納疫苗不會導致體內有新冠病毒，也不會讓病毒檢測呈陽性。另外，對於已經感染過的民眾，仍可以接種疫苗。接種疫苗可以讓新冠肺炎的致病減輕，但是接種的人還是具有傳染力。因此，即使打過疫苗也要戴口罩，保持社交距離。

除了輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna），目前研發比較靠前、未來可能被批准的疫苗，還包括AstraZenica及牛津大學疫苗，有效率達70%，價格較為便宜，存儲環境在2至8攝氏度是極大優勢。中國大陸有多種疫苗進入三期試驗，多是傳統的滅活疫苗，有效性和抗體水準較低。

疫苗施打後，恢復正常生活還有多遠？根據國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)的說法，美國民眾可能要到2021年末才可以完全恢復到正常生活狀態，這是建立在75%的美國民眾接種疫苗的基礎上。