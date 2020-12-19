加州染疫飆新高 鬧醫護荒

加州新冠肺炎 疫情持續創新高，如今的病例是兩、三周前的兩、三倍，死亡人數更是11月的五倍。南加州加護病床空置率為零，醫護人員筋疲力竭。相關單位預估，住院病患將在未來幾周內持續增加，使原本艱困的醫療體系更堅艱難。

位於托倫斯的洛杉磯加大Harbor醫學中心，截至19日上午收治97位新冠肺炎病患。醫院首席執行官Anish Mahajan說，過去十天內，醫院將急診室很大一部分用作臨時加護病房，十幾名患者在其中使用呼吸機。

醫院還從其他地區調動100名護士，具有加護病房技能的行政人員，也加入加護病房團隊。

Mahajan說，造成醫護短缺原因，是醫護人員染疫病例不斷增加，大多數工作人員，很可能在工作以外的時間染疫。此外，醫護人員筋疲力竭，需要休息。

洛杉磯時報統計，加州18日新增創紀錄的5萬3326起病例，超過16日創下的5萬2330紀錄，且連續三天每日新增超過5萬病例。加州上周平均每日新增4萬多起新冠肺炎患者，是三周前每日平均新增約1萬3000多起病例的三倍。此外，加州15日有295名新冠肺炎患者死亡，16日再創紀錄至393人，18日265人。如今加州平均每日有226人死亡，相當於11月初的五倍。

數據也顯示，加州18日有1萬6465人因新冠肺炎住院，較兩個月前的2241人增長了近635%。其中，洛縣18日有5549病例。橙縣19日新增3445起病例，26人死亡，1601人住院。

截至17日，南加州加護病房床位空置率為0，官員警告，若病例持續增加，醫院情況將更惡化。

與此同時，醫院也持續向第一線醫護人員提供疫苗 。官員本周初表示，洛縣至目前為止，數百家縣級醫院的醫護人員已接種疫苗，預計聖誕節前將達6000人。

Mahajan說，在洛杉磯加大Harbour醫學中心18日上午，從醫生到X光技術人員近600名工作人員進行疫苗接種。下周將再增加1000疫苗，聖誕節前後將接種數千人。預計非醫療工作、高風險的普羅大眾，有望在春季或夏季接種疫苗。