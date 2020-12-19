洛杉磯縣確診破60萬悲壯里程碑

洛杉磯縣19日新增新冠肺炎病例持續破萬，當天住院人數破紀錄。（Getty Image）

洛杉磯 縣公共衛生官員宣布，12月19日又增加了1萬3756例新病例，使病例總數達到了60萬個的悲壯里程碑。另一方面，為了回應最高法院的最近一項裁決，他們正在修改居家避疫令，以便允許進行室內和室外的禮拜活動。

洛杉磯縣19日新增新冠肺炎持續破萬，當天的住院人數破紀錄。19日新增新冠肺炎確診病例1萬3756人，新增死亡病例60人。目前洛縣 累積確診病例61萬372人，累積死亡病例8817人。

洛縣19日住院人數破紀錄，當天有5424人住院，比前一天增加300人。其中21%為ICU病人。在12月11日時，洛縣突破50萬確診人數，不到十天時間裡，就新增了10萬病例。這是疫情 爆發以來感染病例增加最快的時期。

疫情中唯一的曙光是疫苗。第二批輝瑞疫苗預計在下周到達洛縣各個醫院。

然而洛杉磯縣-南加州醫學院主管Brad Spellberg提醒民眾：「我們現在看到了隧道末的曙光，但還沒有到達那裡。在開始給民眾接種疫苗後的幾個月裡，疫情還將肆虐。現在還不是無視政府政令和建議的時候。洛縣醫院到了人滿為患的關鍵時刻。目前洛杉磯縣正在成為疫情的暴風眼。如果民眾仍無視防疫，結果將是災難性的。」

Brad Spellberg說，從上周開始，好幾天早上都已經沒有ICU的床位，醫生竭力重新安排，爭取出空間安置新來的病人。他也表達了醫護人員對故意無視防疫措施、無視疫情嚴重性的某些人的憤怒。

洛縣衛生服務局主任加利（Christina Ghaly）說，截至18日早上，全洛縣僅剩699病床和69張ICU病床。而洛縣總人口有1000萬人。