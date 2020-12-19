我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

聯邦：員工不打疫苗 老闆有權解雇

洛杉磯縣確診破60萬悲壯里程碑

洛杉磯訊
洛杉磯縣19日新增新冠肺炎病例持續破萬，當天住院人數破紀錄。（Getty Image）
洛杉磯縣19日新增新冠肺炎病例持續破萬，當天住院人數破紀錄。（Getty Image）

洛杉磯縣公共衛生官員宣布，12月19日又增加了1萬3756例新病例，使病例總數達到了60萬個的悲壯里程碑。另一方面，為了回應最高法院的最近一項裁決，他們正在修改居家避疫令，以便允許進行室內和室外的禮拜活動。

洛杉磯縣19日新增新冠肺炎持續破萬，當天的住院人數破紀錄。19日新增新冠肺炎確診病例1萬3756人，新增死亡病例60人。目前洛縣累積確診病例61萬372人，累積死亡病例8817人。

洛縣19日住院人數破紀錄，當天有5424人住院，比前一天增加300人。其中21%為ICU病人。在12月11日時，洛縣突破50萬確診人數，不到十天時間裡，就新增了10萬病例。這是疫情爆發以來感染病例增加最快的時期。

疫情中唯一的曙光是疫苗。第二批輝瑞疫苗預計在下周到達洛縣各個醫院。

然而洛杉磯縣-南加州醫學院主管Brad Spellberg提醒民眾：「我們現在看到了隧道末的曙光，但還沒有到達那裡。在開始給民眾接種疫苗後的幾個月裡，疫情還將肆虐。現在還不是無視政府政令和建議的時候。洛縣醫院到了人滿為患的關鍵時刻。目前洛杉磯縣正在成為疫情的暴風眼。如果民眾仍無視防疫，結果將是災難性的。」

Brad Spellberg說，從上周開始，好幾天早上都已經沒有ICU的床位，醫生竭力重新安排，爭取出空間安置新來的病人。他也表達了醫護人員對故意無視防疫措施、無視疫情嚴重性的某些人的憤怒。

洛縣衛生服務局主任加利（Christina Ghaly）說，截至18日早上，全洛縣僅剩699病床和69張ICU病床。而洛縣總人口有1000萬人。

洛縣 疫情 洛杉磯

上一則

南加「疫」怪相 ICU滿載 商圈排隊似黑五

下一則

加州染疫飆新高 鬧醫護荒

延伸閱讀

輝瑞、莫德納打哪一種？專家：勿等待別挑品牌

輝瑞、莫德納打哪一種？專家：勿等待別挑品牌
以身作則 以色列總理內唐亞胡率先接種疫苗

以身作則 以色列總理內唐亞胡率先接種疫苗
學者：中製mRNA疫苗 2-8℃即可儲運

學者：中製mRNA疫苗 2-8℃即可儲運
潘斯、波洛西、麥康諾 直播打疫苗…FDA批准莫德納緊急使用

潘斯、波洛西、麥康諾 直播打疫苗…FDA批准莫德納緊急使用
專家：新冠疫苗 首選輝瑞、莫德納

專家：新冠疫苗 首選輝瑞、莫德納
麻州第2批疫苗配額被砍 州長失望、民眾擔憂

麻州第2批疫苗配額被砍 州長失望、民眾擔憂

熱門新聞

大多數新冠症狀是模棱兩可的。（美聯社）

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

2020-12-14 02:16
聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

2020-12-19 02:00
華人川普支持者與路人發生語言衝突。（記者王若然／攝影）

抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵

2020-12-13 02:15

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

2020-12-18 14:30
大陸男星吳秀波位於聖瑪利諾的豪宅降價掛牌出售。（本報檔案照）

吳秀波南加聖瑪利諾豪宅賠錢賣

2020-12-12 02:17
阿罕布拉市京華酒店。（記者王若然／攝影）

又是疫情 南加一家頗具規模的飲茶店永久歇業

2020-12-10 22:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕
這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國

這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國
赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求
賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬