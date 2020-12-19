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南加「疫」怪相 ICU滿載 商圈排隊似黑五

記者陳開／洛杉磯報導
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

區域居家避疫令，在南加地區，最少仍將持續一周。雖然疫情在惡化，ICU病床滿載，但仍未阻攔部分民眾的購物熱情。有華人聚居城市附近商圈，因限制進店人數，導致店外人潮洶湧，仿佛「黑五」搶購在上演。有華人認為，得不得新冠全看「命」，生活應如舊。一線醫護人員則呼籲，年輕人切莫輕視新冠。

「區域居家避疫」要求商圈（Shopping mall）的室內容客量下降至20%，使部分商圈出現店內顧客形單影隻，店外排隊摩肩接踵的場景。且隊伍之長與擁擠程度，與黑五不相上下。某知名運動品牌的店員反應，最近一周以來，幾乎每天中午都會出現大排長龍的景象；似乎不斷惡化的疫情，沒有影響民眾購物心情。

外出排隊購物的民眾中，以年輕人居多，商圈雖有保全人員叮囑民眾佩戴口罩與保持社交距離；但無奈保全人少、顧客太多，總是出現保全剛離開，隊伍社交距離就難以保持的狀況。部分民眾雖然佩戴口罩，但未按要求將鼻子完全遮擋。

有店員透露，除了為過節增添新行頭的消費者外，還有部分民眾是在感恩節及黑五購買商品，但因各種原因不甚滿意，前來退貨。

有華裔消費者指出，新冠延燒日久，他對新冠的態度已是「命中有時終須有」；因此生活一切照舊，該外出就外出；只要沒違反規定，沒必要「龜縮」在家避疫。

還有華裔消費者指出，新冠傳播手段多，部分民眾又戴手套、回家勤洗手，避免與他人接觸，最後也還不是被感染。與其每天在新冠的各項規章制度下活的唯唯諾諾，不如「瀟灑走一回」。

從新冠在南加地區爆發伊始，就開始收治新冠病患的比佛利醫院（Beverly Hospital）護士長曾曉琳表示，此前疫情中，住ICU的病患大多是中老年人；而這一波疫情下，有不少年輕人住進ICU。部分年輕病患，對新冠的戒心較低，染疫住院方才後悔。曾曉琳提醒民眾，雖然疫苗已經出爐，但普及尚需時日；民眾應該遵守居家避疫規定，減少不必要的外出。

洛縣公共衛生局局長費若亦呼籲，在即將到來的聖誕節與元旦假期，請民眾盡量居家避疫。

南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）
疫情延燒，未阻南加居民購物熱情。圖為商圈停車場停滿車輛。（記者陳開／攝影）
疫情延燒，未阻南加居民購物熱情。圖為商圈停車場停滿車輛。（記者陳開／攝影）

疫情 居家避疫 黑五

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