我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奶酒帶你玩／4個超簡單動作緩解肩頸疲勞

以色列總理內唐亞胡率先接種疫苗

接待旅客 加州部分旅館未守規定

編譯組／綜合報導
洛杉磯時報隨機詢問加州50多家旅館，卻發現僅有少數嚴格遵守禁令。圖為示意圖（unsplash）
洛杉磯時報隨機詢問加州50多家旅館，卻發現僅有少數嚴格遵守禁令。圖為示意圖（unsplash）

加州自12月3日實施區域居家令，目前為止，除了少數加州最北端區域不在限制範圍內，其他地方的旅館，都只能接待「必要旅客」。但洛杉磯時報隨機詢問加州50多家旅館，卻發現僅有少數嚴格遵守禁令，但大多數旅館都另闢蹊徑，一邊強調他們只接待必要旅客，一邊卻要旅客自行判斷，自己是否屬於必要旅客。

加州公衛局對必要旅客的定義限定為，此趟出行是出於工作、求學、維持關鍵基礎設施、提供經濟服務與供應鏈，與醫療、貼身看護或保全人員。非必要旅客則定義為，可以被視為觀光或休閒性質的旅行。州長紐森說，為了防堵疫情，每個人都必須展現出責任感。

加州酒店住宿協會表示，南加與聖荷昆谷的禁令，現在基本上是靠榮譽感的業者自律，旅館不能要求旅客出示證明，加州現在也沒有正式文件可以佐證旅行的必要性。協會網站建議，業者至少在他們的網站上說明相關規定，並在旅客入住前再提醒一次，然後也許在check-in同時再說明一次。

但對於洛時發現的違規接受訂房行為，加州公衛局表示，執行面要問州長緊急服務處（Cal OES），但該處並未回應。洛杉磯縣公衛局則說已經向旅館業者簡報過，但目前尚未開出罰單。

洛時的隨機抽樣方式是，事先說明自己並非必要旅客，而是為了休閒、觀光，然後詢問12月18日至26日是否接受訂房，最後發現：洛杉磯地區與范杜拉縣的歐亥（Ojai）七家旅館，有六家接受訂房，但要旅客自己定義是是否屬於必要旅客；聖地牙哥區的Airbnb屋主，五位中的四位接受訂房；聖塔芭芭拉的五家有三家接受訂房，棕櫚泉的四家旅館大方接受訂房，但一家則要求旅客簽下保證書，證明他們是必要旅客。

另外，巨象山的Airbnb屋主，20家中有18家不接受12月20日至27日訂房；舊金山的五家旅館只有一家願意接受訂房；太浩湖地區的六家，不接受非必要旅客，或者乾脆所有旅客都不收，太浩湖以北的區域情況也類似。洛時表示，整體而言，南加的旅館不守規定的較為普遍，北加願意遵守規定的比例較高。 

旅館 加州 洛杉磯

上一則

U視頻「2020理財、稅法、財經線上講座」

延伸閱讀

12月將死最多人！全美5天暴增百萬病例 洛杉磯郡每小時2人病歿

12月將死最多人！全美5天暴增百萬病例 洛杉磯郡每小時2人病歿
研究黑人賠償法 紐森喪盡天良

研究黑人賠償法 紐森喪盡天良
全美最慘 連續2天 加州確診日增5萬例 單日死亡428人

全美最慘 連續2天 加州確診日增5萬例 單日死亡428人

全美5天確診暴增百萬 洛杉磯郡每小時2人染疫亡

全美5天確診暴增百萬 洛杉磯郡每小時2人染疫亡
州長紐森光環褪色 罷免可能性提高

州長紐森光環褪色 罷免可能性提高
屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 緊急增購5000個

屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 緊急增購5000個

熱門新聞

大多數新冠症狀是模棱兩可的。（美聯社）

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

2020-12-14 02:16
聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

2020-12-19 02:00
華人川普支持者與路人發生語言衝突。（記者王若然／攝影）

抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵

2020-12-13 02:15

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

2020-12-18 14:30
大陸男星吳秀波位於聖瑪利諾的豪宅降價掛牌出售。（本報檔案照）

吳秀波南加聖瑪利諾豪宅賠錢賣

2020-12-12 02:17
阿罕布拉市京華酒店。（記者王若然／攝影）

又是疫情 南加一家頗具規模的飲茶店永久歇業

2020-12-10 22:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
年賺3000萬！德州9歲男童 連3年奪最高收入YouTuber

年賺3000萬！德州9歲男童 連3年奪最高收入YouTuber
聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕
這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國

這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國
共和黨參議員倡發1200元紓困金 卻遭同黨議員反對

共和黨參議員倡發1200元紓困金 卻遭同黨議員反對