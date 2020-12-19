接待旅客 加州部分旅館未守規定

洛杉磯時報隨機詢問加州50多家旅館，卻發現僅有少數嚴格遵守禁令。圖為示意圖（unsplash）

加州 自12月3日實施區域居家令，目前為止，除了少數加州最北端區域不在限制範圍內，其他地方的旅館 ，都只能接待「必要旅客」。但洛杉磯 時報隨機詢問加州50多家旅館，卻發現僅有少數嚴格遵守禁令，但大多數旅館都另闢蹊徑，一邊強調他們只接待必要旅客，一邊卻要旅客自行判斷，自己是否屬於必要旅客。

加州公衛局對必要旅客的定義限定為，此趟出行是出於工作、求學、維持關鍵基礎設施、提供經濟服務與供應鏈，與醫療、貼身看護或保全人員。非必要旅客則定義為，可以被視為觀光或休閒性質的旅行。州長紐森說，為了防堵疫情，每個人都必須展現出責任感。

加州酒店住宿協會表示，南加與聖荷昆谷的禁令，現在基本上是靠榮譽感的業者自律，旅館不能要求旅客出示證明，加州現在也沒有正式文件可以佐證旅行的必要性。協會網站建議，業者至少在他們的網站上說明相關規定，並在旅客入住前再提醒一次，然後也許在check-in同時再說明一次。

但對於洛時發現的違規接受訂房行為，加州公衛局表示，執行面要問州長緊急服務處（Cal OES），但該處並未回應。洛杉磯縣公衛局則說已經向旅館業者簡報過，但目前尚未開出罰單。

洛時的隨機抽樣方式是，事先說明自己並非必要旅客，而是為了休閒、觀光，然後詢問12月18日至26日是否接受訂房，最後發現：洛杉磯地區與范杜拉縣的歐亥（Ojai）七家旅館，有六家接受訂房，但要旅客自己定義是是否屬於必要旅客；聖地牙哥區的Airbnb屋主，五位中的四位接受訂房；聖塔芭芭拉的五家有三家接受訂房，棕櫚泉的四家旅館大方接受訂房，但一家則要求旅客簽下保證書，證明他們是必要旅客。

另外，巨象山的Airbnb屋主，20家中有18家不接受12月20日至27日訂房；舊金山的五家旅館只有一家願意接受訂房；太浩湖地區的六家，不接受非必要旅客，或者乾脆所有旅客都不收，太浩湖以北的區域情況也類似。洛時表示，整體而言，南加的旅館不守規定的較為普遍，北加願意遵守規定的比例較高。