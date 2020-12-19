疫情升溫 32.7萬加州人放棄找工作

疫情加劇，加州人找工作意願低。（Unsplash）

超過32.7萬加州 人放棄尋找新的工作機會了! 加州11月的失業率下降至8.2%，自5月高峰16.4%後連續6個月減少，但是新增工作機會反而減少至5萬7100個，10月還有14萬5500個。

工作機會減少、失業率卻同步下滑的原因之一是，超過32.7萬加州人不再尋找新的工作機會。自從2019年11月開始，已經有60萬人放棄找新工作，單是11月就占了一半。

羅耀拉瑪麗蒙大學的經濟學者成元順（Sung Won Sohn）指出，放棄找工作的原因很多，包括留在家中照顧小孩，回學校學新技能，但最糟的莫過於沒有新職缺帶來的挫折感。

成元順認為，這種趨勢很像是暴風雨前寧靜，州長新頒布的禁令恐怕將讓就業 狀況進一步惡化，大家反而會比較希望見到，失業率雖然增加，但就業機會變得更多，因為這代表失業者還有會找到工作。

加州雖然占全美勞動人口的11%，但請領失業補助的比例卻高達21%。 更糟的是，過去12個月來，加州工作機會足足減少了130萬個，單是今年至今就減少了23.4%。

而且失業現象的分布並不平均，年收入超過6萬元的人，1月至今失業率只減少0.5%，但年收少於2.7萬元的失業率卻降了26.8%。