富豪特權 花2.5萬插隊打疫苗？

Pfizer-BioNTec疫苗。（本報資料照片）

新冠疫苗 問市後，雖然各地政府都三令五申，接種必須按照優先順序，「一般民眾」都得排在最後。但是那些每年花上2.5萬聘請私人醫師（concierge doctor）的權貴名流真的會照規定排隊？答案是，不見得。

洛杉磯 時報報導，每年收費5000元至2.5萬元的加州 私人醫師，近來都快被煩死了，但是擾人的不是他們的「病人」，而是他們的助理，為了滿足老闆想要盡快接種疫苗的心願，助理們幾乎是照三餐打電話給醫師，問他們的老闆何時能接種？

加州首批拿到疫苗的洛杉磯西達賽奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center），負責­「尊爵級」病患的醫師托爾（Jeff Toll）就說，他的病人甚至直接到開口就問，「如果我捐給中心2.5萬元，你們可以先幫我打嗎？」托爾說了「不」，因為疫苗必須留給高風險病患。

雖然富人們習慣花多點錢選個用餐或看戲的好位置，但是疫苗「插隊」可是攸關性命的問題，因此許多私人醫生都還是遵守「行醫誓言」（Hippocratic oath），拒絕不適當的要求。但是並不是每個醫生都是如此。

Concierge MD LA的創辦人馬爾金（Abe Malkin）就說，認定誰屬於必要產業的高風險群，確實存在灰色地帶。加州有三分之二的勞動人口被歸類為必要產業，如果當事人既超過65歲又有慢性病，就算是長字輩（C-suite）的企業主管，也不是不可能被納入優先接種名單。

另外，有錢有勢的優點之一正是「朋友」很多，其中自然可能包括藥廠主管、藥品經銷商，或是醫院、長照機構的負責人。就算這些「朋友」只是要下面人看看有沒有辦法幫點忙，手下也可能將詢問當成指示，然後不小心「勻出」疫苗。

類似疑慮在加州並不意外，畢竟這裡有著好萊塢與矽谷。洛時說，就算最初嚴格要求疫苗接種必須照規矩來的州長紐森，自己不也違反防疫禁令，到星級餐廳The French Laundry吃了飯？舊金山大學醫界反貪專家Taryn Vian就說，VIP級醫療待遇在加州隨處可見，特別是娛樂產業。