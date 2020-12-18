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聯合航空班機急降 一旅客疑因新冠驟逝

編譯組／綜合報導
聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）
聯合航空591號航班抵達洛杉磯國際機場。（ABC 7）

 聯合航空（United Airlines）14日由奧蘭多飛洛杉磯的591號航班出現突發醫療事故，一名乘客在飛行途中心臟病發，導致班機緊急降落紐奧良。同機旅客雖可換到其他班機繼續旅程，但都同意留在原航班上，班機晚了好幾個小時才抵達洛杉磯國際機場。 男子隨後送醫不治身亡。

同機一名旅客16日推文表示，她離死亡旅客座位僅三排，因此可以清楚聽到家人與機組員的對話。妻子表示她先生已經出現疑似新冠症狀一週了，包括失去嗅覺與味覺，「但是空服員只是以濕紙巾清理掉他的血跡與分泌物」。

 聯合航空稍晚發表聲明，事發當時只能確定旅客是心跳停止，所以他們詢問其他旅客是否要更換班機，但是乘客都選擇留在同一航班。聯航表示聯邦疾病防治中心CDC）曾與他們聯絡，他們也提供了必要資訊，以利CDC後續追蹤其他旅客是否有感染風險。

 聯合航空強調，為了確保乘客與空勤的健康，每個人都必須配戴口罩，並在登機前填寫「狀況回報表」（Ready-to-Fly checklist），以釐清過去14天內是否新冠確診或出現相關病症。不過專家認為，問題還是在兩天之前得到的陰性反應，並不能百分之百確定現在就沒有帶菌。

 

洛杉磯 聯邦疾病防治中心 CDC

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