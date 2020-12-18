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蕭美琴參與加州市長協會會議 分享台灣抗疫經驗

本報記者／洛杉磯報導
台灣駐美代表蕭美琴。（本報檔案照）
台灣駐美代表蕭美琴。（本報檔案照）

台灣駐美代表蕭美琴18日在加州市長協會（California Mayors Coalition）的例會上，和各市市長分享台灣防疫成功的經驗和方法。

蕭美琴表示，政府機構根據「3Fs原則」，制定了「快速、公平和有趣（fast，fair，fun）」的回應方式。因為台灣曾經遭遇2003年SARS的悲劇，並從中記取教訓，因此對於此類傳染病高度警覺也非常謹慎。

而公平則是相信國民夠聰明，民眾除可透過中央流行疫情指揮中心的每日簡報，快速獲取疫情資訊，也可以透過口罩地圖APP，查看手機知道附近藥局的口罩庫存量，讓民眾不會感到恐慌，可以快速取得口罩庫存資訊。其實一開始台灣的口罩生產量並不高，但私人企業也能快速集結，很快提高到日產2000萬片，乃至可以向世界各國捐贈。

有趣則體現在政府向社交媒體上的宣傳和教育充滿創意。她展示印有行政院長蘇貞昌扭屁股的背影照宣傳海報，海報闢謠以圖表說明口罩與衛生紙的原料和產地並不相同，幽默表示「咱只有一粒卡臣」（我們只有一個屁股），呼籲民眾勿信謠言，不要囤貨。此外還有可愛的防疫大使狗「總柴」海報，呼籲民眾保持距離、勤洗手等。

此外她還介紹，台灣制定了很嚴格的隔離措施，包括旅客指定酒店或家中隔離14天，若是違反則重罰，而鄰居們也會幫忙監督。她強調嚴格的隔離是唯一可以有效控制傳播的方式，正是因為十分嚴格，才可以保持商業、學校一直都開放。此外還有全民健保系統（universal healthcare system），若有民眾感覺自己病了，就會毫不猶豫地尋求醫療幫助。她總結表示，防疫並沒有一個固定的「魔力配方」（magic formula），而更多是各方的努力配合。

南加各地市長也提出一些問題，包括跟蹤案例時如何保障公民隱私，以及學校如何防疫等。蕭美琴解釋，除了通過訪談和公共區域的攝像頭來了解傳播途徑以外，台灣並沒有採用GPS定位來約束和追蹤患者，而是在隔離時採取將患者的手機和附近訊號塔關聯的方式。如果離開，當地政府機構以及患者本人便會收到提示。她也坦言隔離的確會給當事人帶來很多不便，但是個人14天的不便，可以換來整個社會的正常運作。

此外對於學校防疫，她表示所有學校都加強消毒和配戴口罩。如果出現一個可能與確診病例有過接觸的學生，那麼全班都會隔離兩周。若是一個學校出現兩個這樣的學生，全校都會關閉並隔離兩周，不過至今還未出現過關校的情況。

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