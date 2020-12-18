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南加洛縣10餘工會聯署 要求嚴格封城四周

洛杉磯訊
洛杉磯縣地區10餘工會18日聯署去信洛縣政府，要求在2021年1月施行為期一個月的更嚴格封鎖。（ABC7）
洛杉磯縣地區10餘工會18日聯署去信洛縣政府，要求在2021年1月施行為期一個月的更嚴格封鎖。（ABC7）

洛杉磯縣地區10餘工會18日聯署去信洛縣政府，要求在2021年1月施行為期一個月的更嚴格封鎖，包括實施宵禁及關閉所有非必要行業的營運，以應對目前新冠確診、死亡人數激增的狀況。有洛縣政府官員認為，必須要有額外的紓困金協助企業渡過封鎖難關，才能施行此類嚴格的措施。

全美醫療工作者工會（National Union of Healthcare Workers）主席Sal Rosselli在信中指出，洛杉磯縣的醫療工作者目前處於非常危險的境地，他們人手短缺、工作量激增，而感恩節的群聚，是目前狀況糟糕的始作俑者之一。

Rosselli強調，接下來的聖誕節與元旦假期，不能再重蹈感恩節時的覆轍。洛杉磯在節後的一個月，必須施行更嚴格的封鎖，以阻攔病毒傳播。

洛縣11號工會（Local11）發言人Kurt Peterson表示，全球範圍內，施行嚴格封鎖的國家與地區，都取得相對好的抗疫成功。洛縣需要效仿他們的經驗，施行更為嚴格的抗疫政策。

聯署的工會還包括洛杉磯教師工會（United Teachers Los Angeles）、全美食品商業工會770地方分會及AFSCME Local 3299等。ABC報導，他們代表洛縣地區數萬工作者。

根據洛杉磯縣公共衛生局12月17日提供的數據，洛縣新增新冠確診1萬4418例，新增死亡102例，新冠住院病人總數達4864人。與此同時，加州衛生官員表示，目前南加11縣的重症監護室（ICU）空置率已跌至0%，各醫院正在將普通病室轉為重症監護室，以滿足不斷增高的病室需求。

洛縣 洛杉磯 紓困金

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