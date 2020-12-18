華裔母女走失逾一年 警披露更多驚人調查細節

聯邦調查局（FBI）18日懸賞萬元，希望民眾提供線索，尋找2019年末走失的華裔母女吳梅怡（左）與梅麗莎傅。（聯邦調查局提供）

聯邦調查局（FBI）18日懸賞萬元並披露更多調查細節，希望民眾協助尋找2019年末走失的華裔 母女。警局指出，這對母女很可能遭到綁架。據走失華女的丈夫稱，妻女走失前，曾有兩華人 敲門，他開門後似乎中了迷藥，並當場失去意識，醒來後發現妻女已不見。

現年35歲的吳梅怡(音譯Mei Yi Wu， 又名Amber Aiaz )與她13歲的女兒梅麗莎傅(Melissa Fu)，2019年11月22日走失後，至今下落不明。爾灣警局指出，吳梅怡的丈夫表示，妻女走失當日，有兩名年約40歲的華人敲門，他不認認識這兩人。兩名敲門的華人是一男一女，男的身高約5呎10吋，體重190磅；女的則是5呎8吋，標準身材。他們駕駛的可能是一輛黑色的凱迪拉克車。

爾灣警局曾於2019年12月4日公開徵詢線索，尋找這對華裔母女，並確認走失的吳梅怡來自中國。曾有吳梅怡的朋友對本報透露，走失事件發生後的2019年11月23日至25日間，吳梅怡還在微信 群中與友人講話。本報記者聯繫其丈夫，並詢問「23日至25日間是他使用吳某的微信賬號和大家講話嗎？」，對方只是回復「謝謝所有關心我們的人。媒體的確會幫助警察辦案，但也有可能讓我家人處於更危險的處境中，不是嗎？所以我不是很贊同這種做法，希望我家人平安早日回來！」。

有本案相關線索的民眾，請撥打310-477-6565與聯邦調查局聯繫。