巨星柯比岳母控告其妻要求金錢賠償 稱在他家做牛做馬

凡妮莎（Vanessa Bryant）憤怒回應母親對其要求經濟補助的法律訴訟。（凡妮莎Instagram）

已故籃球巨星柯比 （Kobe Bryant）的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant），17日在社交媒體發文，憤怒回應其母對其要求經濟補助的法律訴訟。

凡妮莎的母親雷妮（Sofia Urbieta Laine）15日在橙縣 法院狀告凡妮莎，要求經濟支持，並稱柯比生前表示會資助她一輩子。

根據眾生相（People）雜誌報導，凡妮莎的母親雷妮在訴狀中稱：「長期做柯比的個人助理和他女兒的保姆。」訴狀中還稱柯比曾承諾照顧雷妮一輩子。「不幸的是，柯比去世讓這一承諾石沈大海，而凡妮莎則一步步改變和取消柯比曾對雷妮做出的承諾。」

訴狀中稱雷妮在柯比生前做保姆，持續工作，沒有被提供餐食和休息時間，在節假日也在工作，還稱被雷妮趕出過家門。

對此，凡妮莎憤怒發文稱雷妮是在敲詐她家一筆錢。她稱她和丈夫已經幫助過母親很久了，並讓她在家裡免費住。

凡妮莎說，「她作為一位外祖母，我和我丈夫已經幫助她很多。現在她竟然要以照顧外孫女為由，收取每小時96元，每天12個小時共18年的費用。」她說，「事實上，她只在我較大女兒很小的時候照顧過。」她表示曾嘗試與母親和解無果。

凡妮莎說，「今年早些時候，我在幫她找新住處，結果一周之後，她就上電視接受採訪，誹謗我，然而那時她免費住在新港灘的公寓內。」即使這樣，「我還是堅持每月給她撫養費，但這還不夠。她通過中間人向我要500萬元，一座房子以及一輛奔馳SUV。」凡妮莎拒絕了母親的要求。

凡妮莎說，「她不知道這給我的家庭帶來了怎樣的影響。她想要依靠我和我的女兒們過完下半生，並且自2004年開始，每月從她前夫那裡還領取補助。我的丈夫和我從沒有不讓她自力更生。這個訴訟讓人憤怒，可恥以及超乎想像地傷人。我和我丈夫從來沒有給過她任何承諾。我丈夫會對她的行為和缺少同理心而感到失望的。」