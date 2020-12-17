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孔子76代後裔 孔令華參演「比佛利嬌妻」電視秀

記者王若然╱洛杉磯報導
孔令華參演好萊塢真人秀。（Tina提供）
孔令華參演好萊塢真人秀。（Tina提供）

美國熱門真人實境秀「比佛利嬌妻」（The Real Housewives of Beverly Hills，RHOBH）第11季，將有華裔人妻孔令華（Crystal Kung Minkoff）加入。這是該真人秀11季以來第一次有亞裔成員加入。

孔令華是好萊塢導演明可夫（Robert Minkoff）的妻子。明可夫曾執導過經典動畫電影「獅子王」和恐怖喜劇片「鬼屋」（The Hunted Mansion）。兩人結婚13年，育有一子一女，兒子今年八歲、女兒五歲。孔令華有個哥哥、美籍華裔R&B歌手孔令奇，兩人是孔子第76代後裔。

孔令華的母親Tina說，女兒和明可夫相識於2003年。當時明可夫的電影殺青舉辦派對，女兒受朋友邀請參加。派對上明可夫彈奏鋼琴，孔令華被選出來唱歌，兩個人就這樣認識。當時明可夫還半開玩笑說要推薦她去試鏡。

真人實境秀「比佛利嬌妻」講述了幾位住在比佛利的人妻真實的個人和職業生活。在第11季中，包括孔令華在內共有六位嘉賓。Tina指出，女兒孔令華剛開始接到節目組拍攝邀請時，還有點猶豫。她說，女兒是Real Coco公司的聯合創始人，家中還有兩個孩子，平時生活很忙碌。但她鼓勵女兒在30多歲時，嘗試不一樣的領域，何況孩子已經長大，時機已經成熟。

孔令華於是在丈夫明可夫和媽媽的鼓勵下，接受了節目組邀請。目前「比佛利嬌妻」11季正在緊鑼密鼓拍攝中，預計將於明年3月在Bravo TV與觀眾見面。Tina說，女兒表示拍攝過程一點都「不簡單」，需要一周五天拍攝，去哪裡都有攝像機，直言參加真人秀算是一個挑戰。但因其丈夫是導演，且她也認識很多圈內人士，比如這次真人秀的成員，有幾個就是她的好友，因此在錄製過程中不會那麼拘謹。

目前在「比佛利嬌妻」拍攝之際也發生了小插曲，有三位成員不慎感染新冠肺炎。Tina說，她收到女兒短信，目前拍攝暫停，且所有人在隔離中。提及該攝製組在疫情期間很小心，成員每周都要進行兩次新冠病毒檢測。

Tina說，「比佛利嬌妻」播出以來，一直有觀眾要求增加族裔的多樣性。這次女兒作為第一個華裔成員受邀參加拍攝，她感到很自豪。她說，這次參加節目也算是女兒的全新經歷，很替女兒高興。

孔令華與好萊塢導演明可夫（Robert Minkoff）。（Tina提供）
孔令華與好萊塢導演明可夫（Robert Minkoff）。（Tina提供）
孔令華參演好萊塢真人秀。（Tina提供）
孔令華參演好萊塢真人秀。（Tina提供）

華裔 導演 電影

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