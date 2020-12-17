專家：接種輝瑞疫苗有無症狀 三周後第二針才見真章

流行病專家黃重德醫師16日接受輝瑞疫苗注射第一針，他表示除手臂稍有痛感之外，24小時内身體無其它反應。（黃醫師提供）

輝瑞公司新冠疫苗 （Pfizer Inc. BioNTech）已於近日陸續抵達南加州 ，17日聯邦食品暨藥物管理局（FDA）的疫苗顧問團，也投票推薦莫德納新冠疫苗（Moderna Coronavirus Vaccine）得以上市使用，預計該項疫苗也很快會運抵南加州。目前戰鬥在抗疫第一線的醫護人員已陸續接種輝瑞疫苗。據首批接種的知名華裔流行病專家表示，第一針身體反應輕微，除手臂稍感疼痛外，24小時内沒有其他明顯症狀，預計三周後的第二針，才會見真章。

南加大 知名流行病專家黃重德16日接受輝瑞疫苗注射。他表示，當天注射的第一針劑量只是正常疫苗劑量的四分之一左右，他除在注射時感覺手臂稍有疼痛之外，並無虛弱發燒等明顯感覺。他預計在三周後接受第二針注射，由於第二針的劑量和強度都更大，「有多大副作用，預計到時才見真章」。

作爲知名流行病專家，黃重德從今年3月以來，先後接待近600名感染病人，是南加少有接觸那麽多病人的醫師之一。他表示，這大半年中已多次接受測試，都沒有發現感染，慶幸防疫做得很好。

黃重德表示，首批到達南加州的輝瑞疫苗先到達各縣公共衛生局，由公衛局迅速分配到各大醫院，由醫院全權支配使用。由於該類疫苗需要保存在攝氏零下70度的環境，所以工作在一線的醫生和護士這些天都很快接受注射，包括他身邊的數十名醫護人員，以及醫院的行政人員，都全部接打，目前還沒有傳出接受注射者出現嚴重副作用的報告。

繼輝瑞疫苗之後，莫德納疫苗預計不久後也會抵達南加州，並在醫護人員中首先注射。因此這兩種疫苗的異同，以及其可能的副作用，為社會高度關注。

黃醫師表示，美國目前被核准的兩種疫苗，基本都是同一方法研製出來，不同的是一個需要保持低溫，一個不要求特別保存溫度。據他所知，美國此次新冠疫苗第三期的臨床共用了3萬7700人作爲試驗樣本，這些人中一半注射疫苗，一半人注射的是普通鹽水，試驗結果並沒有報出疫苗有特別明顯的副作用。不過他表示，由於這次疫苗試驗觀察期短於其他疫苗，目前整個研發還處於第三期後期，在開始大規模施打之後是否會有越來越多人出現副作用，還是未知數。不過根據各方面報告，新冠疫苗的副作用稍大於其他疫苗。

黃醫師表示，這次美國的新冠疫苗使用的Messenger RNA的研製方式，這是一種比傳統更新的研製方式。不用整個病毒作爲疫苗，而是以冠狀病毒突出區域的蛋白作爲疫苗，直接打入身體，由人體的細胞產生疫苗和抗體，這種方法更爲直接，但其效果和副作用都有待觀察。

他表示，傳統的疫苗批准通常要經過四期試驗，每一期都要好幾個月的觀察、統計，但因爲此次情況緊急，試驗期縮短。之前樣本測試半數人注射兩針之後會出現頭疼，疲勞，肌肉和關節疼痛，低燒，一些人會高燒至華氏104至105度。一些報告表示副作用還可能包括顔面神經麻痹。最麻煩的是血壓會降低，英國已出現兩、三人要住院的案例。

黃醫師表示，三周之後的第二針要特別小心，特別有過敏體質的人，比如有花粉熱過敏嚴重的人，最好事先知會家庭醫生，準備好退燒藥，防備萬一出現狀況怎麽處理應變。如果過敏症非常重，可以考慮不要接受疫苗注射。

不過黃醫師表示，如果住家人口太多，感染機率大，沒打比打的風險更高的話，還是建議打比較好。注射疫苗最好不要在上班之前打，工作可能加重副作用症狀，如果出現血壓降低，要馬上住院。