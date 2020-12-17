冬天這麼做 果樹可繼續結果 蘭花等植物也可過冬

園藝和葫蘆達人郭禮慶展示葫蘆雕刻藝術品。（視頻截圖）

橙縣拉古納伍茲村（Laguna Woods Village）華人聯誼會，17日請來多位園藝達人等舉辦線上園藝講座，提到如何給果樹添加防霜棚，讓果樹在12月仍可結果，全年結果時期達八、九個月之長。

許希聖說，南加州 熱愛園藝的民眾家裡大多種有芭樂。他展示了自己院子的芭樂樹，在12月中旬竟還有大顆的芭樂果實。這些果實一直長到農曆年都沒問題，其中秘訣就是防霜棚。許希聖說，他大約五、六年前搭建防霜棚，可以防霜也可以防夏季炎炎的太陽。

許希聖說，他是去Home Depot買棚子，可以過濾掉75%的陽光。夏天這些芭樂就長在棚子下，雖然長得會慢一點，但好處是冬季會繼續成長。而長在棚子外的芭樂早已成熟，可以先吃掉。這樣到了明年4、5月，芭樂樹又開花，結果，一年中有八、九個月都可以吃到芭樂，相當不錯。

北美客家聯誼會榮譽會長邱啟宜也表示，冬天給植物周圍用床單、帆布圍起來，可以提升約10華氏度，幫助植物過冬。家裡有蘭花的朋友也可以用此方法，因為蘭花對溫度要求比較高。

許希聖還展示了新結果的台灣 野生梨，比雞蛋小一點。他說，在台灣傳統的糖葫蘆，不是串山楂，而是這種野生梨製作成的蜜餞。他很喜歡吃蜜餞，每次回台灣都要買回一大批蜜餞。

此外，許希聖勸大家使用有機肥料而不是化學肥料來種植物。他建議大家不要用任何農藥，有機農藥除外，這樣種出來的才是真正「有機」食品。有機種植的果實可能比市場上的小，果子可能有蟲子咬，但是是無污染的健康果實。他說，不必一味與市場上的果實來比，因為他們用了很多農藥，技術改造，怎麼也比不過他們的。

許希聖還建議這個時候可以種植龍鬚草。他說，龍鬚草的種植很簡單，而且超市售價很高，自己種比較划算。還建議民眾種植佛手瓜，可以涼拌、包水餃食用，還有葫蘆瓜等，都是簡單又好吃的蔬菜。

當天線上講座還有邱啟宜講解「居家園藝指南」，養蜂達人李立元講解養蜂知識，園藝和葫蘆達人郭禮慶講解「葫蘆雕刻及藝術品示範」。