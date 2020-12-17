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羅省中華會館四首長順利連任 2021年繼續服務僑社

王善言
羅省中華會館16日舉行線上理監事聯席會議決議，四首長順利連任。（羅省中華會館提供）
羅省中華會館16日舉行線上理監事聯席會議決議，四首長順利連任。（羅省中華會館提供）

洛杉磯訊】按照過往慣例，羅省中華會館每年12月會進行四首長及三會正副會長改選，今年因沒有任何挑戰者投入選戰，經過16日線上理監事聯席會議決議，四首長順利連任，2021年繼續服務僑社。

2021年羅省中華會館四首長及三會正副會長分別是：主席廖美華、副主席李金生；監事長鄺松齡、副監事長蔡惠玲。於轄下校董會及福僑會的正副會長亦順利連任，分別是校董會會長司徒展環、副會長李健民；由於福地會會長譚新誠已任職兩年，根據章程需要卸任，其職位由原副長黃新周接替，懸空之副會長一職由該會稍後安排遞補。

成立131年的羅省中華會館，曾歷經兩次世界大戰及美國經濟大蕭條等重大歷史時刻，目前的會館大樓於1952年落成啟用，至今已有68年。由於今年受新冠肺炎疫情影響，中華會館及轄下的中華孔教學校、福僑會及福地會等會務，受到嚴重衝擊，學校已停課大半年。此外，中華會館轄下27個僑團亦從3月中旬起逐漸關閉會所，會員間聯誼只能依賴手機及電子社交平台。

主席廖美華表示，上半年受疫情影響沒法舉行月會，後來採線上方式舉行理事會及理監事聯席會議，共同處理會務及向各僑團提供政府最新資訊。至於2021年中華會館四首長改選，因為在報名參選截止日並沒有挑戰者，所以四人順利連任。至於原任的三會正副會長，經由16日理監事聯席會議通過後亦順利連任。

回顧2020年會務，廖美華表示，該會館及轄下僑團在疫情期間，曾聯手洛杉磯第一區市議員薩迪洛(Gil Cedillo)、華埠服務中心、美國退伍軍人協會羅省華埠628分會等，分別向華埠老人公寓、耆英住家、洛縣南加大醫學中心等贈送餐盒、口罩及日常用品等；又獲駐洛杉磯台北經濟文化辦事處捐款3萬元幫助華埠耆老，向華埠社區表達愛心與關懷。

展望2021年之會務發展，廖美華表示，目前疫情依然嚴峻，尤幸疫苗已經面世，希望在全民接種疫苗後一切能早日恢復正常，大家可以重新投入社區服務，令中華會館之會務更形興旺。

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