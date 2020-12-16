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亞美政聯2020年 反映亞裔在疫情中受到的仇恨

記者王若然／洛杉磯報導
左上、右上、下分別為亞美政聯執行主任Nancy Yap，長堤市（Long Beach）市議員賽洛（Suely Saro）、醫生貝森斯（Jasmeet Basins）。（視頻截圖）
左上、右上、下分別為亞美政聯執行主任Nancy Yap，長堤市（Long Beach）市議員賽洛（Suely Saro）、醫生貝森斯（Jasmeet Basins）。（視頻截圖）

亞美政聯（CAUSE）16日舉辦線上會議，回顧2020年的經歷和成果，展望2021年需要做的努力，並請來多位亞裔政界領袖分享經驗；在2020年，亞美政聯聯合成員積極組織對話，做了很多調查問卷，將亞裔在疫情中受到的仇恨犯罪反映出來。

會議上播放了伊利諾伊州（Illinois）聯邦參議員Tammy Duckworth，加州國會眾議員劉雲平（Ted Lieu），新上任的加州國會眾議員金映玉（Young Kim）的視頻。他們都對亞美政聯過去一年的成果表達讚賞，並對其未來給予祝福。

當天會議請來兩位亞美政聯成員分享2020年的經歷，一位是剛宣誓成為長堤市（Long Beach）歷史上第一個柬埔寨裔市議員的賽洛（Suely Saro），以及醫生貝森斯（Jasmeet Basins）。

貝森斯說，在2019年加入亞美政聯後，讓她更多地會想到專業領域之外的層面。尤其是在疫情期間，讓她思考健保政策對民眾的意義，疫情期間病床位減少，讓她質疑，為何美國作為發達國家，在這種關鍵時刻無法保障足夠的床位。

賽洛說，基於對自己及其他族裔的責任心讓她決定競選市議員。在競選之初，很多人認為她不可能贏得競選，但是她遵循內心堅持下去，結果大贏競爭者20%票數。賽洛小時候跟隨父母從柬埔寨移民美國，她的父母當時為了逃離大屠殺，從泰國難民營來到南加州。

亞美政聯主席胡澤群（Charlie Woo）感謝了一路給予支持的贊助商和支持者們，稱亞美政聯將會繼續為爭取政治平等等事宜努力。

亞美政聯執行主任Nancy Yap總結說，在2020年，亞美政聯聯合成員積極組織對話，做了很多調查問卷，將亞裔在疫情中受到的仇恨犯罪反映出來。此外，還為年輕亞裔提供公共服務方面的指導和鍛鍊機會。

2021年，亞美政聯還會繼續這些工作，組織更多跨文化對話，聯合其他族裔一起制定對策，並提供更多可以反映現實的數據。

亞裔 疫情 加州

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