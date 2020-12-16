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疫情下超市員工冒險工作 南加洛市尋求提高時薪五元

洛杉磯訊
疫情下超市員工必須繼續工作，面臨更大的感染風險。（臉書）
疫情下超市員工必須繼續工作，面臨更大的感染風險。（臉書）

美國南加州洛杉磯市市議會議長馬丁尼茲（Nury Martinez），市議員法瑞爾（Mitch O' Farrell）16日宣布，將共同提出緊急建議，要求在疫情中，擁有300人及以上員工人數的超市，員工時薪在原來規定基準下再增加五元。同時只要洛杉磯疫情按照州府規定，繼續保持最嚴重的紫色、次嚴重的紅色，和次次嚴重的橙色級別，增加額外時薪的政策就將持續維持。

他們於15日就此要求市府律師草擬一項政令。馬丁尼茲表示，疫情中超市員工確保民眾有充足食物和必需品，讓居民得到安全感。洛杉磯市每位居民都能感受到這些員工的犧牲和奉獻。所以他們應該得到與之服務響應的報酬。

法瑞爾也表示，儘管疫情開始以來感染者數量持續攀升，但超市員工每天都在工作，提供給在家避疫顧客良好服務及各種必需品。他們的工作絕對是危險的。

馬丁尼茲、法瑞爾在聲明中表示，南加州是疫情爆發以來，在世界上出現最多感染者的地區之一，導致超市員工處在危險性持續增加的工作環境中。

據稱，該項增加超市員工額外時薪動議，將於2021年初由市議會經濟發展委員會審議。

今年7月1日起，洛市針對境內至少26名和更多員工的公司，要求將最低時薪調高至15元。

疫情 洛杉磯 加州

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