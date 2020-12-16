華美博物館週年慶 18日免費視訊家庭活動。（主辦單位提供）

2003年12月18日對外開放的華美博物館 (Chinese American Museum)，為慶祝開館17週年，將於12月18日（星期五）隆重呈獻兩項視訊家庭活動，分別是：《兒童故事時間》及《淺談看照片說故事》，歡迎闔家大小一起參加，兩項活動均以英語進行。

《兒童故事時間》由華美博物館與華埠圖書館攜手合作，於12月18日下午2時至2時30分，由兒童圖書管理員羅沛筠( Rita Law)朗讀 Brian Won 的作品《帽子萬歲》，此故事適合四至七歲兒童在家長陪同中參加，與大家一起唱歌及享受歡樂。

《淺談看照片說故事》將於下午5時至6時，由屢獲殊榮的攝影 師周慧珠(Karen Zhou)主持，她將指導大家學習如何將回憶變成藝術，並從《淺談看照片說故事》方式教導大家構圖藝術、嘗試探索觀點和構思。她也會分享在美國 亞太裔社區節日中所拍攝的慶祝照片。請大家準備好照相機、智能手機或平板電腦，以及玩具或物件來練習大家的攝影技巧。如果時間允許，周慧珠將在活動結束時回答參與者的提問。此活動適合八歲以上人士及家庭一起參加。

請從下列鏈接登記參加一項或兩項活動： http://camla.eventbrite.com/ 。