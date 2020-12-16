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加州重症監護病房爆滿 擬設臨時現場醫院收治病患

本報訊
位於柯斯塔梅莎的Fairview發展中心擬被租用開設臨時現場醫院。(網絡圖片)
位於柯斯塔梅莎的Fairview發展中心擬被租用開設臨時現場醫院。(網絡圖片)

隨著新冠病毒(COVID-19)病例激增，擠滿全加州的重症監護病房(ICU)。加州準備開設臨時現場醫院（temporary field hospitals）來收治超額的病患。臨時現場醫院在國外稱為方艙醫院。

據洛杉磯時報消息，臨時現場醫院將開設在柯斯塔梅莎(Costa Mesa)、波特維爾(Porterville,)、沙加緬度(Sacramento)和內陸帝國等地方，照顧非重症病患者；河濱(Riverside)、里奇蒙(Richmond)、佛瑞斯諾(Fresno)、聖地牙哥(San Diego)和舊金山(San Francisco)等地醫療設施，處於待命狀態。

加州公共衛生廳15日表示，南加州的重症病房(ICU)空床率僅為1.7％，低於14日的2.7％。河濱縣的局勢尤為嚴峻，截至15日其重症監護病房的空床率為零。自12日上周六以來，聖華金河谷(San Joaquin Valley)的重症監護病房的空床率降到0％至1.6％之間波動。

加州的醫療機構預計，隨著感恩節假期更多感染者生病，情況還將惡化。希望加州的「居家避疫令」最終將扭轉局面，但預計直到聖誕節或新年之前，每日冠狀病毒病例的增長將趨於平緩或開始下降。

方艙醫院以一種醫療與保障功能綜合集成的可快速部署的成套現場移動醫療平台， 該類型的衛生裝備，具有緊急救治、外科手術、臨床檢驗等多方面功能。

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