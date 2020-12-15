加州疫情嚴重 議員替餐飲業請命改為必要行業 免餓死

888海珍酒樓已逐步適應外賣的經營模式。（記者張宏攝影）

加州 11名跨黨派的州參議員日前向州長紐森（Gavin Newsom）請願，希望能把餐飲業列為必要行業（essential business），如此不必受限於居家令而關閉，並與餐飲業涉及大量就業和社區服務有關。華人 業者對此事持觀望態度，多數人認為與其朝令夕改，不如等疫情 穩定後開放堂吃或戶外就餐。現在若變來變去，太勞民傷財；也有業者希望政府能放餐廳一馬。

加州因疫情嚴重，州長下達區域居家避疫令，讓南加多縣的餐飲業只准外賣，不准有條件的開放堂食或是提供戶外用餐服務。來自兩黨的11名州參議員，包括南加州州參議員，近日向州長紐森提出請求，希望能將加州餐飲業轉為必要行業以便重啟。但州長辦公室沒有立即回應他們的請求，這些參議員包括Patricia Bates、Scott Wilk、Melissa Melendez等人。

他們的請求指出，2019年加州有180萬個工作崗位與餐飲和餐飲服務行業息息相關。 大約60％的餐館由有色人種擁有，而50％由女性擁有或部分擁有。

華人餐飲業者在經歷過戶外就餐叫停之後，多數專心做外賣。那家小館的田勇師傅表示，之前戶外就餐突然叫停，讓他們損失很大。雖然希望恢復堂吃，但是考慮到員工和客人安全，因此與其開開停停，還不如等疫情穩定之後，政府批准開放時再正常營業。

888海珍酒樓已逐步適應外賣的經營模式，經理Lucky表示，她會根據政府命令和客人需求隨時改變，像之前很多業者開放戶外就餐，但是她詢問過多數客人意見後決定不推出戶外就餐，現在看來是明智選擇。疫情發生以來，餐廳經營推廣模式都改變好多，讓她明白只有努力走出困境才能解決困境。她在各大社交平台發放餐廳信息，無論是微信還是臉書她都隨時都更新，增加餐廳曝光度，主動自救。同時傳統媒體世界日報也給了她很大的幫助，最初的新聞一出，餐廳兩周銷量大增，感恩節更是賣掉600隻火雞。

疫情嚴重，餐飲業者實難維繫，有些華人餐廳私下提供堂吃給熟客，華人之間也悄悄分享可開放堂吃的餐廳。但有餐廳因此被人舉報，導致衛生局前來檢查，幸好當日沒有堂吃，讓該華人業者免去被罰。一名不願透露姓名的業者表示，其實病死和餓死一樣嚴重，政府一刀切，讓餐廳大量員工失業，一些餐廳也在倒閉和倒閉邊緣。這些人沒有收入，也沒有工作，比得病還痛苦，希望州政府縣政府能給餐廳一條活路。