南加華裔市長解釋為什麼洛縣一些城市擬脫離洛縣衛生局

西柯汶納市市長吳桐淮。（吳桐淮提供）

自洛杉磯縣重新出台居家避疫令以來，有一些縣內的城市考慮脫離洛縣 衛生局，建立自己的衛生服務部門。近日西柯汶納（West Covina）市議會宣佈開始探索組建獨立衛生部門，對外招募衛生官員加入新組建的衛健部門團隊。西柯汶那市市長吳桐淮，近日分享了該市的政策思路。

吳桐淮表示，作為人口超過10萬人的城市，西柯汶納市的就業與經濟都極大的依賴中小企業。而洛縣近日來在防疫政策上的不斷變化，對西柯汶納市的中小企業的營運造成了極大干擾。他認為洛縣在抗疫政策的制定上，沒能考慮到縣內其它城市的具體情況，導致存在一定的不合理因素。因此他與其他市議員經過討論後，決定探索建立獨立衛生部門的方案。

吳桐淮說，在目前各地方政府在接收新冠疫情 信息上的渠道很少。包括西柯汶納市內的許多私立醫院都僅對洛縣衛生局報告信息，而無義務與市府分享疫情的相關信息，導致市府對疫情的了解往往較縣府有明顯延遲。他希望通過建立獨立的衛生部門，來改變這一狀況。

在建立衛生部門的挑戰上，吳桐淮表示，目前洛縣僅有長堤 市(Long Beach)和巴沙迪那市（Pasadena）擁有獨立的衛生部門。其中巴沙迪那市衛生部門年預算為2000萬元，長堤市衛生部門的年預算則為1億5000萬元。在這種情況下，單靠西柯汶納市的財政很難支撐起一個獨立的衛生部門。他希望在建立衛生局的過程中，能夠得到州政府資金援助。

目前西柯汶納已經招募曾在阿罕布拉市（Alhambra）行醫多年的瓦桑塔查特（Basil Vassantachart）作為醫療顧問，並開始著手規劃建立一個獨立的公共衛生政策小組。吳桐淮表示如果一切進展順利，西柯汶納的衛生局會在一年半內組建完成。

除西柯汶納市外，蘭卡斯特市（Lancaster）、比佛利山市（Beverly Hills）和惠提爾市（Whittier）也計劃建立自己的衛生部門。