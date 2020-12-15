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因疫情宅在家網購 南加洛杉磯港11月貨運量增長22％

洛杉磯訊
洛杉磯港近日非常忙碌。（洛杉磯港臉書）
洛杉磯港近日非常忙碌。（洛杉磯港臉書）

與2019年同期相比，洛杉磯港今年11月貨運量增長22％，造成增長的主因是民眾消費支出的增加導致倉庫大量庫存補給。

洛杉磯港在11月感恩節假期處理了88萬9746個貨物單位，洛杉磯港執行董事Gene Seroka表示，自8月以來，每月平均貨運量接近93萬個貨運單位（Cargo Unit），在今年下半年看到這種大量進口是不尋常的，但2020年是什麼事情都可能發生的一年。今年年初至今，總貨運量比2019年減少3％。

Seroka表示，2020年相比去年前五個月的貨運量下降近19％，從那以後，亞洲進口的貨運量以創紀錄速度增加，而美國出口大幅減少。造成亞洲商品進口增加的主因，是因消費者繼續留在家中網購，希望港口強勁的增長能至少持續幾個月。同時為幫助客人處理貨物，港口研發新的數位平台The Signal，幫助進口商更好的計劃貨物數量，管理貨物優先發貨順序。

這個9月上線的數位平台提供三周港口貨物進入的數據，該數據幫助公司計劃其發貨量。 該信息每天在signal.portoptimizer.com上更新。

洛杉磯港 美國

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