海外華文媒體報導大獎 世界日報六件作品入圍決賽

首屆「海外華文媒體報導大獎」宣傳畫。（中華民國僑務委員會官網）

由中華民國僑務委員會主辦的首屆「海外華文媒體報導大獎」入圍 名單近日揭曉，來自美、加、日、新、澳、法、泰及馬來西亞華文媒體提供的29件作品入圍，競爭平面∕網路報導類和廣播類共六個獎項。美國 「世界日報 」有六件作品入圍，不僅是唯一入圍的美國平面∕網路媒體，也是數量最多的海外華文媒體，團隊實力和專業水平受到肯定，築固並提升了「世界日報」的優質品牌。

美國世界日報的入圍作品包括，洛杉磯分社的「阻擋ACA-5修憲案的三道防線」、「名校巡禮：聖地牙哥加大陳凱齡」和「琉璃天幕」；紐約分社的「我沒有孩子，丈夫也力挺——愛州華裔護士剃頭馳援紐約」；亞特蘭大分社的「王德：100%白手起家的田庄囝仔」，以及世界周刊的「高雄長庚醫院陳肇隆醫師」。以上六件作品涵蓋「平面∕網路報導類」的三個獎項：「公共事務關懷報導獎」、「華人社區服務報導獎」及「藝術文化報導獎」。

在廣播類方面，美國至少有兩家中文電台的作品入圍。其他參賽作品入圍的海外平面媒體∕網路，還有澳洲的SBS Mandarin、日本的株式會社台灣新聞社、加拿大的高度週刊等。

首屆「海外華文媒體報導大獎」共收到來自12個國家及地區的海外華文媒體報名競逐，其中平面∕網路報導類參賽作品共45件，廣播類共44件，由學者專家進行評審作業後，遴選出29件作品入圍參加決賽。僑委會於12月30日在台北舉行頒獎典禮，給予六個獎項各一名首獎得主獎座以及獎金新臺幣75,000元（約2500美元）的獎勵。

六個獎項的首獎得主名單將在12月30日舉行的頒獎典禮上公布，同步於活動官網（https://www.ocacmediaawards.tw/）直播，邀請海外華文媒體以視訊方式跨海參與，一起見證「海外華文媒體報導大獎」得主的誕生並共享榮耀！