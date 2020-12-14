南加華男內線交易牟利近50萬元 被判18個月監禁

前工程師台灣 籍男子陳耀元（Yuh-Yue Chen，音譯）內線交易案，聯邦地區法院法官安德森（Percy Anderson）14日判處他監禁18個月，並處罰金6000元。

陳耀元10月1日認罪。現年53歲的他，2003年在思佳訊擔任電氣首席工程師，直到2014年9月該公司公開上市後被解雇。主營半導體的思佳訊在爾灣 設有分公司和設計中心。思佳訊公司禁止員工從事內線交易，以及在公開交易前瀏覽公司的非公開收益報告。

但是，陳耀元無視公司的警告，2014年7月14日未經授權進入思佳訊的金融區。7月15日他使用非公開的財務信息，購買了1300個看漲期權（call options）。7月17日該公司公布季度財務報告後，思佳訊的股價上漲，陳耀元因此差價從中獲利48萬4645元。

法院文件顯示，2014年9月15日晚9時，兩名思佳訊的員工在爾灣辦公室抓到陳耀元從財務室竊取的文件。當其中一名員工想要攔下他時，陳耀元從辦公室另一扇側門逃走，此後再也沒有回過公司。五天後被告陳耀元從洛杉磯 國際機場飛往台北，沒有通知公司任何相關人員。

起訴書還顯示，經調查，思佳訊公司根據陳耀元的一系列行為，在9月30日將他解僱。調查期間陳耀元一直迴避，並以郵寄方式將公司電腦交還，可是公司發現該電腦沒有儲存任何文件。