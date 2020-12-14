南加大：共和黨青年不遵守防疫守則可能性高4倍

南加大（USC）14日公佈研究報告，相比民主黨或無黨派人士，共和黨青年遵守防疫守則的可能性較低。（南加大推特）

南加大 （USC）14日公佈研究報告，相比民主黨 或無黨派人士，共和黨 青年遵守防疫守則的可能性較低。南加大成癮科學研究院（Institute for Addiction Science）院長Adam Leventhal表示，18至25歲的共和黨青年，不遵守防疫守則的可能性比其他族群高4倍。

這項研究共追蹤2065名洛杉磯縣生活的青年，他們最早于2013年，就讀於高中時期，即加入南加大的「健康研究計劃」，每6個月接受一次健康行為調查。在受調查的青年中，有891人自稱民主黨、148人是共和黨、320人是無黨派獨立人士，還有706人拒絕回答黨派相關問題。

Adam Leventhal表示，通常情況下，中年及以上的人群，較會受到政治因素的影響，而改變其健康習慣（health behavior）；但是年輕人在此次新冠疫情中，其行為也受政治左右，有些出乎意料之外。

18歲至25歲的共和黨青年，前往商圈購物、餐館就餐、酒吧派對及參與超過10人群聚的幾率，比其他族群高4倍。有24.3%的共和黨青年在受訪時坦言，他們經常不遵守防疫規定，而民主黨青年則只有5.2%。