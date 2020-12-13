南加橙僑中心推廣海外信保基金 僑台商紓困新選項

橙僑中心12月11日辦理由僑務委員會與財團法人海外信用保證基金共同推出的「海外信用保證基金-新冠肺炎疫情紓困方案3.0」座談，與會者有： 柑縣台美商會副會長楊博盛（左起）、橙僑中心主任蔣翼鵬、承業會計師事務所負責人葉旭旻。（橙僑提供）

南加橙縣華僑文教服務中心為幫助有資金需求之僑台商，於疫情 時期順利取得融資 保證協助，12月11日舉辦線上財經講座，邀請承業會計師事務所負責人葉旭旻，及加州柑縣台美商會副會長楊博盛主講，向僑台商說明疫情時期紓困 新選項，介紹新冠肺炎疫情紓困方案3.0，幫助僑台商取得紓困資金走出難關，發展海外事業；講座也對白宮將在明年迎來新主人，剖析討論相關的稅法改革，幫助僑民因應新的財經局勢。

葉旭旻以其專業財經背景，教導僑民如何渡過疫情難關；他介紹由僑務委員會與財團法人海外信用保證基金共同推出的「海外信用保證基金-新冠肺炎疫情紓困方案3.0」，保證對象包括僑民、僑營事業及台商事業，設立功能是為僑台商提供融資信用保證，協助僑台商拓展海外市場，是海外僑台商申請紓困、周轉資金的優質新選頊。

他說明此紓困方案的融資金額、保證成數、利息補貼、手續費補貼、保證期間、申請程序及美國洛杉磯當地承辦銀行及諮詢窗口等，並輔以製造業、貿易、不動產及餐飲業等不同領域申請到本基金貸款，從而化險為夷，重建事業的成功案例。

楊博盛鼓勵各僑台商於疫情時期應保持連繫合作，超前部署掌握商機，並與葉旭旻一起討論分享有關明年拜登新政府可能的稅法變革、薪資保護貸款計畫(PPP)等議題。

本次線上財經講座因應時勢，提供紓困及法稅新知，海外信保基金周雅娜專員亦連線參與指導，僑務委員杜武青、柑縣台美商會青商部會長官振洋等，60位僑民上線參與，反應熱烈，活動中並有贈品抽獎，精彩有趣。

橙僑中心主任蔣翼鵬致詞感謝兩位講員以專業的講座服務僑民，並說明海外信用保證基金紓困方案3.0，是疫情時期政府扶助僑台商的積極作為，希望僑民經由本次財經講座瞭解海外信用保證基金業務，有資金周轉需求的僑台商能循序申請借貸紓困基金，政府與僑民攜手合作渡過難關、平穩發展、建立穏固事業。