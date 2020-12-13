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流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

洛杉磯訊
大多數新冠症狀是模棱兩可的。（美聯社）
大多數新冠症狀是模棱兩可的。（美聯社）

大多數新冠症狀是模棱兩可的，包括流感症狀、支氣管炎、咳嗽、發燒或嗓子疼等症狀，患者都可能出現。但是科學家現在發現，有兩個微妙症狀被認為是靠譜的判斷，若有的話最好要進行新冠測試。這兩個症狀正是味覺和嗅覺喪失。

本周在美國神經病學學會（American Academy of Neurology）期刊「神經病學臨床實踐」發表的一項研究發現，義大利烏迪內（Udine）一家醫院住院的新冠患者中有63％經歷這一特殊症狀。在這些患者中，有22％的人稱，失去嗅覺是他們的第一個症狀。這些症狀平均持續25到30天。

該研究作者Francesco Bax說，「嗅覺和味覺喪失在患有新冠感染的人中很普遍，我們的研究發現這些症狀通常先於其他症狀出現，例如發燒或呼吸急促」。他認為，臨床醫生應將患者的嗅覺和味覺減退視為感染的早期跡象。

該研究並不是唯一注意到這兩種症狀的重要作用的研究。最近對八項研究的回顧，總共1萬1054名研究對象中，近75％的輕度或非臥床患者，和81％的嚴重或住院患者報告，味覺或嗅覺喪失。這些發現可以幫助識別感染的早期階段患者，並在患者無症狀的情況下防止其進一步擴散。

義大利 美國 流感

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