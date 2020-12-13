南加男詐領失業救濟金買高檔名車 因交通違規事發

巴沙迪那男子面臨詐領約20萬元失業資金。（電視截圖）

南加洛杉磯 縣巴沙迪那一名男子面臨詐領約20萬元失業救濟資金、身份盜竊和持有及銷售冰毒的指控。當局稱他用部分失業救濟金，購買了瑪莎拉蒂運動型多功能車。

聯邦檢察長辦公室發言人Ciaran McEvoy表示，現年30歲的Robert Sloan Mateer原定於週五在洛杉磯聯邦法院提審，但延期到12月17日。Mateer的聯邦公設辯護人拒絕對此案評論。

聯邦大陪審團11月17日起訴Mateer意圖散佈甲基苯丙胺，即冰毒，意圖販運毒品、擁有槍枝罪犯、持有15件或更多未經授權的訪問裝置（access devices ）以及身份盜竊。

離奇的是，該案源於10月1日在巴市的科羅拉多大道和Fair Oaks大街的一次交通截停。原因是嫌犯兩次違規掉頭，一名警員便對這輛藍色瑪莎拉蒂汽車截停。當時Mateer駕駛這輛瑪莎拉蒂，而他的女友是乘客。

當Mateer把文件從車子的小抽屜中取出時，警官看到裡面有一把槍。警官拔出了槍，命令Mateer舉手不要動，並呼叫支援。

據法庭文件，Mateer告訴警方這把槍不是真的，後來又說那不屬於他。他讓警察 搜查了瑪莎拉蒂，警察發現了現金19萬7711.79元，其他人名的17張加州 就業發展部卡（EDD卡）、超過85克的冰毒、9毫米口徑一把裝有子彈且沒有序列號的手槍、彈藥以及其他一些信用卡和借記卡。這筆錢藏在一個掏空的書裡，書放在一個透明背包裡。

所有EDD卡均由美國銀行發行。官員還發現其他人的郵件和納稅申報單。