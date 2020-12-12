福斯特農場新冠拉警報 櫻桃路工廠20%員工染疫

洛杉磯時報報導，總部位於加州 、西海岸最大的家禽生產商之一，福斯特農場（Foster Farms）最近兩周爆發新冠肺炎疫情 ，至少有193人在佛雷斯諾（Fresno）的櫻桃路（Cherry Avenue）工廠中染疫，另外還有12人在佛雷斯諾另一工廠感染。

一名工會官員說，自11月30日以來，該公司位於麥塞德縣（Merced County）Livingston工廠至少37人檢測病毒呈陽性反應。

該公司表示，目前約1000名工人在櫻桃路工廠工作，這意味著該工廠約20%感染新冠肺炎。工廠於上周關閉進行深層清潔消毒，本周重新開放。

據悉，該公司位於Livingston工廠先前有九人因感染新冠肺炎死亡。

福特斯農場7日對洛杉磯時報指出，近期兩周內，有21名Livingston工人檢測呈陽性。

根據加州執業安全與健康局（Cal/OSHA）頒布的緊急規則，公司必須向員工追蹤所有疫情軌跡，並評估可能導致疫情傳播的情況。

聯合農業工人工會（United Farm Workers Union）代表Elizabeth Strater表示，工會員工多次要求公司提供疫情相關訊息，公司提供簡短的電子郵件，但並沒有詳細的疫調。

中央谷地近期疫情加劇，佛雷斯諾縣有近500人染疫住院，高於夏季高峰的313人。麥塞德縣近幾周住院者也翻倍。

福斯特農場發言人Ira Brill表示，部分員工可能在社區中感染，或在共乘上班時遭感染，而非在工廠內。

他說，公司與佛雷斯諾縣衛生官員合作，採取必要措施。包括制定嚴格測試機制，實施政府制定的防疫措施，如在工作場所內安裝隔板，提供口罩與加強清潔等。