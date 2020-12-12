我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗疫D-Day！輝瑞疫苗明起各州施打 14日運抵全美

CDC諮委會表決通過 建議可接種輝瑞疫苗

福斯特農場新冠拉警報 櫻桃路工廠20%員工染疫

編譯組／綜合報導

洛杉磯時報報導，總部位於加州、西海岸最大的家禽生產商之一，福斯特農場（Foster Farms）最近兩周爆發新冠肺炎疫情，至少有193人在佛雷斯諾（Fresno）的櫻桃路（Cherry Avenue）工廠中染疫，另外還有12人在佛雷斯諾另一工廠感染。

一名工會官員說，自11月30日以來，該公司位於麥塞德縣（Merced County）Livingston工廠至少37人檢測病毒呈陽性反應。

該公司表示，目前約1000名工人在櫻桃路工廠工作，這意味著該工廠約20%感染新冠肺炎。工廠於上周關閉進行深層清潔消毒，本周重新開放。

據悉，該公司位於Livingston工廠先前有九人因感染新冠肺炎死亡。

福特斯農場7日對洛杉磯時報指出，近期兩周內，有21名Livingston工人檢測呈陽性。

根據加州執業安全與健康局（Cal/OSHA）頒布的緊急規則，公司必須向員工追蹤所有疫情軌跡，並評估可能導致疫情傳播的情況。

聯合農業工人工會（United Farm Workers Union）代表Elizabeth Strater表示，工會員工多次要求公司提供疫情相關訊息，公司提供簡短的電子郵件，但並沒有詳細的疫調。

中央谷地近期疫情加劇，佛雷斯諾縣有近500人染疫住院，高於夏季高峰的313人。麥塞德縣近幾周住院者也翻倍。

福斯特農場發言人Ira Brill表示，部分員工可能在社區中感染，或在共乘上班時遭感染，而非在工廠內。

他說，公司與佛雷斯諾縣衛生官員合作，採取必要措施。包括制定嚴格測試機制，實施政府制定的防疫措施，如在工作場所內安裝隔板，提供口罩與加強清潔等。

疫情 新冠肺炎 加州

上一則

南加華人川粉集會 與反川路人激烈罵戰

下一則

兆彩、勁球頭獎獎金已近3億元

延伸閱讀

美單日確診逾23萬例 死亡逾3300例 雙雙創新高

美單日確診逾23萬例 死亡逾3300例 雙雙創新高

宣誓就職才一周…新罕州眾議會議長染疫不治

宣誓就職才一周…新罕州眾議會議長染疫不治
肯塔基州路易維爾動物園3雪豹確診 第6種動物染疫

肯塔基州路易維爾動物園3雪豹確診 第6種動物染疫
CTA已900員工染疫 8人死

CTA已900員工染疫 8人死
華人聚居城市 阿市染疫最多

華人聚居城市 阿市染疫最多
日經：Sony大馬檳城工廠將關閉 下個瞄準巴西廠

日經：Sony大馬檳城工廠將關閉 下個瞄準巴西廠

熱門新聞

位於蘭卡斯特Century路45000街區的一處民宅日前發生命案。（谷歌地圖）

南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看

2020-12-09 18:42
美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
流行病專家黃重德醫師提醒：居家避疫千萬不要忽視家人之間的相互傳染。（黃醫師提供）

流行病專家：四成確診者在家被傳染

2020-12-08 02:34
美髮店已經關門，僅留下店家聯絡電話。（記者王全秀子／攝影）

南加居家避疫令第一天 山谷大道髮廊、美甲店淒慘冷清

2020-12-07 20:58
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
加州部分居民12月8日中午收到居家避疫令警告。（記者截圖）

為何加州居民今午收到短訊疫情警告？ 州政府新招

2020-12-08 18:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益
最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎
泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃
賓士Maybach GLS 美國售價出爐

賓士Maybach GLS 美國售價出爐
5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家