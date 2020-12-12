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南加華人川粉集會 與反川路人激烈罵戰

記者王若然／洛杉磯報導
華人集會支持川普。（記者王若然／攝影）
華人集會支持川普。（記者王若然／攝影）

雖然根據多州開票結果，可以確認拜登在總統大選中獲勝，但這一結果對於許多川普支持者來說，仍無法接受。12日下午，數十名華裔「川粉」集結在華人聚居的阿罕布拉市（Alhambra），抗議選舉「舞弊」，支持川普連任。期間還與其他反對川普的路人展開罵戰，險引發衝突。

當天下午約1時，幾十名華裔民眾在阿罕布拉市山谷大道和亞特蘭大大道交叉口的四個街角聚集。他們手持挺川標語，還用大喇叭播放「cheater」，「four more years」口號。集會民眾大多是中老年華人，有的通過教會了解到此次集會，有的則是通過微信或親朋好友處得知，他們都是川普的堅定支持者。

集會時路口車輛川流不息，期間有民眾按喇叭支持，也有不少開車經過的民眾破口大罵或舉中指。華人川粉示威期間，一名身著花襯衫的白人走進抗議人群與他們展開罵戰。這名白人男子稱川普是種族主義者，抗疫不力，並質問有何實質證據說拜登造假。而抗議民眾也不甘示弱進行反擊，並演變成罵戰，這名男子最後悻悻而去。

抗議群眾中一名從台灣來的移民表示，他從台灣來，很了解選舉投票過程。美國大選開票當晚突然很多州同時停止計票，再開票卻多了很多拜登的票，這很可疑。台灣藍綠兩黨也是對立，但是一直都沒有出現投票作假。

雖然川普此前的選舉舞弊訴訟案屢遭碰壁，且11日由德州檢察官發起，120多名共和黨國會議員支持的「選舉違憲」訴訟案以7比2在最高法院被駁回，但當天參加的抗議民眾支持川普的決心依舊。抗議活動組織者之一，社區活躍人士劉風嵐說，「不會放棄。」她表示要抗議到底。她稱郵寄投票「違反憲法」，不會看著美國社會在拜登領導下「墮落。」

美國2020年總統大選結果幾乎已成定局，川普此前在多州的訴訟幾乎都已失敗告終，雖然在包括威斯康辛州等地仍有零星的相關訴訟在進行，但目前來看，川普已無力回天。選舉人團會議將於14日舉行，各州選舉人將依州內普選票結果投票，拜登當選總統將成定局，這次大選，拜登共計贏得306張選舉人票，連任失利的川普則拿到232張選舉人票。

華人集會支持川普。（記者王若然／攝影）
華人集會支持川普。（記者王若然／攝影）
華人川普支持者與路人發生語言衝突。（記者王若然／攝影）
華人川普支持者與路人發生語言衝突。（記者王若然／攝影）

川普 拜登 投票

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