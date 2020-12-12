假日購物季盜竊增 南加河濱警局創意抓賊收穫大

警員裝扮成聖誕老人，在商圈抓賊。（河濱縣警局提供）

南加 河濱縣（Riverside）警局日前開展臥底抓賊行動，警員裝扮成聖誕老人與小精靈，在商圈附近抓竊賊。最近的一次行動中，警方成功逮捕兩名竊車賊。警局指出，裝扮成聖誕老人抓賊頗有成效，許多嫌犯在落網之時，都沒想到「聖誕老人」竟然會是警察 。

三名嫌犯10日中午在Canyon Springs商圈偷車，被裝扮成聖誕老人與小精靈的臥底警員發現。當警員上前實施逮捕時，一名嫌犯駕車逃離，另外兩名嫌犯則步行逃跑。事發地監控錄像顯示，其中一名步行逃跑的嫌犯，很快束手就擒，裝扮成小精靈的警員持槍進行看管。而另一名步行逃跑嫌犯，則仍試圖逃脫，但被裝扮成聖誕老人的警員抱摔倒地後，亦被擒住。

河濱縣警局指出，被盜車輛隨後在附近被發現，警方已經知曉第三名嫌犯的身份，他將很快被逮捕。裝扮「聖誕老人」的臥底行動收穫頗豐，專門打擊乘著節日購物季在各大商圈附近盜竊居民財物的竊賊。截至12日，已有至少5嫌落網。

河濱縣警局探員Everth Bercian表示，幾年前修改法律，將價值950元及以下的盜竊歸為輕罪，且嫌犯被捕受到的懲罰相對降低，以致節日購物季的盜竊事件頻發。警局不得不採取「特殊手段」，盡可能的打擊此類犯罪。