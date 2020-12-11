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華人餐飲業者推聖誕美食 手工精製限定

記者張宏／天普市報導
那家小館新推出的元寶酥，寓意吉祥。（記者張宏／攝影）
那家小館新推出的元寶酥，寓意吉祥。（記者張宏／攝影）

聖誕節是餐飲業最忙碌也是最可能賺錢的好時機。但今年疫情嚴重，戶外就餐叫停，不過華人餐飲業者不屈不撓，求生欲強，推出限定的手工製作、手工包裝的禮盒，用誠意和物超所值回報顧客。米其林餐廳那家小館的京八件食盒、888海鮮酒樓的雞鴨火雞套餐，且每逢第百名客人送車載空氣淨化器、甜辣流心芝士新口味，讓竹人消費者居家避疫也能享受色香味俱全的美食。

影音來源：記者張宏

那家小館日前推出聖誕限定京八件禮盒，餐廳不僅製作美味點心，還搭配漂亮考究的包裝。10日店內員工在忙著包裝禮盒，金色的緞帶配上紅綠相間的紙質禮盒，放上聖誕裝飾物和卡片，一個好看好吃的精美聖誕禮盒滿滿都是誠意。

大廚田勇表示，京八件是宮廷茶點，造型別緻精巧。每樣點心都是耗時數小時的手工製作，保證口感新鮮。裡面有沙琪瑪、艾窩窩、抹茶紅豆等多款點心。尤其今年新推出甜鹹椒鹽口味的元寶酥，不僅好吃，且寓意大家在年尾都能守住錢。點心甜度適中，多是食材天然甜味，在冬季搭配普洱或茉莉花茶，老少皆宜。禮盒分為迷你和常規兩種，價格分別是32元和58元，計算上禮盒包裝成本，是物超所值的節日禮物。

同為上榜米其林的「江南春」餐館，希望在聖誕節能開放堂吃，讓客人品嚐最原味地道的節日美食。

網紅人氣甜品甜辣流心芝士蛋糕，在聖誕節期間特別推出奧利奧（Oreo）和芋泥兩種新口味。業者晏琪力表示，之前原味、巧克力和抹茶都很受歡迎。這次推出的奧利奧口味是嶄新口感的蛋糕，喜歡奧利奧的客人一定不能錯過。芋泥流心芝士口感宛如芋泥奶茶一樣，芋香味十足，希望在節日裡給大家帶來新鮮感。

888海鮮酒樓在聖誕節期間推出各種人氣套裝，如黃金脆皮一品雞一隻只要22元，還送紅糖糕一盒。琵琶燒鴨每隻28元送奶黃包一盒。因為感恩節時火雞反響好，所以這次也會有聖誕火雞。另外招牌龍蝦伊麵/糯米飯是25元，肉蟹伊麵/糯米飯是35元。經理Lucky表示，買一品雞或琵琶鴨的客人，每第一百名客人送價值170元的車載空氣淨化器一台。

奧利奧流心芝士蛋糕。（業者提供）
奧利奧流心芝士蛋糕。（業者提供）
888海鮮酒樓的聖誕限定。（業者提供）
888海鮮酒樓的聖誕限定。（業者提供）
888海鮮酒樓的聖誕限定。（業者提供）
888海鮮酒樓的聖誕限定。（業者提供）
餐飲業者聖誕新年推出限定禮盒，好吃又好看。（記者張宏／攝影）
餐飲業者聖誕新年推出限定禮盒，好吃又好看。（記者張宏／攝影）
那家小館日前推出聖誕限定京八件迷你和常規兩種禮盒。（記者張宏／攝影）
那家小館日前推出聖誕限定京八件迷你和常規兩種禮盒。（記者張宏／攝影）
那家小館日前推出聖誕限定京八件禮盒。（記者張宏／攝影）
那家小館日前推出聖誕限定京八件禮盒。（記者張宏／攝影）
芋泥流心芝士蛋糕。（業者提供）
芋泥流心芝士蛋糕。（業者提供）

聖誕節 疫情 居家避疫

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