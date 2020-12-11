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兄弟會亞裔成員派對酗酒喪命案 三被告被判社區服務

洛杉磯訊
爾灣加大（UC Irvine）大一亞裔新生多明戈（Noah Caleb Domingo）參與兄弟會活動酗酒喪命。（本報資料照片）
爾灣加大（UC Irvine）大一亞裔新生多明戈（Noah Caleb Domingo）參與兄弟會活動酗酒喪命。（本報資料照片）

爾灣加大（UC Irvine）大一亞裔新生多明戈（Noah Caleb Domingo）參與兄弟會活動酗酒喪命案，其中一名被告表示不抗辯（no contest），他被判80小時的社區服務。

Jonathan Gabriel Villicana遭舉行允許未成年人飲酒派對的輕罪指控。他的律師Sal Ciulla表示，Villicana的過失最小（least culpable），他只是名字出現在聚會房屋的租約上，而且在派對進行過程中並未全程在場，也與協助未成年人買酒無關。Villicana可能會前往為遊民提供餐飲的機構完成他的80小時社區服務。

另外兩名不抗辯的被告，Caleb Gavin Valleroy與Jonathan Anephi Vu的處罰于12月1日決定，前者同樣被判80小時社區服務，後者則因向未成年出售酒類飲料被判200小時社區服務。

還有兩名被告，Zavier Larenz Brown與Mohamed Ibragim Kharaev則在等候庭審，他們下次庭審日期為2021年3月3日。

2019年1月爾灣加大大一亞裔新生多明戈，參加兄弟會聚會時因酒精中毒意外喪命，而多明戈在事發數月前加入兄弟會，案發當晚是兄弟會舉行的「兄弟之夜」（Big Brother Night）。

爾灣加大 亞裔

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