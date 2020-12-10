加州防疫應用10日上線 提醒居民周圍的新冠確診者

為蘋果與谷歌手機用戶提供的加州新冠防疫應用「CA Notify」設定指南。（記者鄭敖天製表）

由谷歌公司（Google），蘋果 公司(Apple)及加州公共衛生局（California Department of Public Health）合作完成的加州新冠防疫應用「CA Notify」12月10日正式上線。該應用可以通過藍牙網絡確定用戶位置，並在用戶周圍出現新冠確診者時發出警示。

根據加州公共衛生局提供的信息，目前該應用還處於測試階段，部分南加市民則已經收到參加該應用測試的短訊邀請。蘋果（Apple）手機 用戶可以在手機操作系統iOS升級到13.7版本後，直接在設定欄（setting）中點選開啟「新冠曝光提醒」（Exposure Notification）來接受相關提醒。而安卓（Andriod）手機用戶則需前往谷歌應用商店（Google Play Store）下載應用「California COVID Notify」來獲得相關提醒。

成功開啟該提醒的用戶，會在身邊出現新冠確診患者時收到短訊通知。「CA Notify」的研發團隊在其官網上表示，該應用不會搜集包括用戶姓名、用戶聯繫以及其所在位置等私人信息。在使用時只需打開藍芽便可以獲得提醒短訊。如果「CA Notify」的用戶被確診感染新冠病毒，該用戶會收到一份加州衛生局發送確認碼（Verification Code）。用戶可以使用該確認碼向過去14天裡與自己接觸的人士發送匿名警告。

目前美國已有20個州研發基於谷歌和蘋果操作系統的新冠警告應用。加州使用的「CA Notify」早是在加州大學 的七所分校應用之後才向全州居民推廣。