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25歲尤煜琳就任東谷市長—加州最年輕女市長

東谷市訊
現年25歲的華裔尤煜琳成為加州最年輕的女性市長。（東谷市府網站）
現年25歲的華裔尤煜琳成為加州最年輕的女性市長。（東谷市府網站）

現年25歲的華裔尤煜琳（Jocelyn Yow）日前宣誓就職河濱縣東谷市（Eastvale）市長，成為加州最年輕的女性市長。她出生於一個工薪階級的移民家庭，父母分別是來自越南的難民和馬來西亞的華僑，2011年搬到東谷市定居，當選市長後將繼續服務東谷市近7萬3000位居民。

尤煜琳數次創造歷史。2018年當選東谷市議員，成為該市歷史上第一位華裔女市議員，當時年僅23歲，也是南加最年輕的亞裔市議員之一。尤煜琳表示，她非常榮幸有機會擔任東谷市長，這個城市使她感到自豪，成為新手媽媽更加激發她服務社區的熱情。她認為，地方政府的決策影響民眾的日常生活，她希望繼續服務這座城市，以確保兒子和下一代東谷居民的美好未來。

非營利組織「California Women Lead」倡導婦女在政府中任職，執行董事Lindsey Nitta肯定尤煜琳是女性贏得政治職務的良好典範。

尤煜琳畢業於Norco College和柏克萊加大（UC Berkeley），目前是全國性非營利組織、致力發展女性政治力量的「IGNITE」的政策經理；之前她曾擔任聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）以及加州參議員辦公室幕僚。

加州 華裔 柏克萊加大

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