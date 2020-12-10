華人營建公會舉辦「2020國際華人建設卓越獎」頒獎禮

美國華人營建公會「2020年國際華人建設卓越獎」頒獎典禮10日在洛杉磯綫上舉行，來自世界各地13家建築和設計公司15位優秀建築設計師以及他們作品分獲五個項目大獎。右二為會長姜曉東。（華人營建公會提供）

美國華人 營建公會「2020年國際華人建設卓越獎」線上頒獎典禮10日在洛杉磯舉行，來自世界各地13家建築和設計公司15位優秀建築設計師以及他們作品分獲五個項目大獎。

「2020年國際華人建設卓越獎」分爲建築設計、結構設計、室内設計、房產開發、建築五大項目。15位設計師在眾多的參賽作品中脫穎而出。建築設計類的四位獲獎者和作品分別是：李寳豐設計的Enshi Grand Canyon主題公園度假村、胡漢弘設計的鑽石吧高中水上中心、莫如平設計的JP&JR辦公樓、劉伊宏設計的拉斯維加斯太陽療養中心；室内設計五個獲獎作品分別是馬伊達（日本）設計的那家小館、Calvin陳和Elizabeth Cheng設計的1200萬元豪宅室内項目、Curtis李設計的鮮芋仙連鎖店、Macus Hoh，Sophie Cai、Klarke Wang聯合設計的老九門餐廳；姚寧設計的藍湖俱樂部；開發類，陳好的Palo Alto Silva House；建築類，Jerry葉的健身村；工程結構類，王洪宇的西雅圖大型連鎖倉儲建築。營建公會當晚向所有獲獎者頒發水晶獎盃和獎狀，國會眾議員趙美心和加州 眾議員周本立分別向獲獎者頒發賀狀。

卓越獎評獎委員會主席Hank張表示，今年13件獲獎作品各有特色，反映了華人建築和設計師們持續不斷地精進，他們中不少作品已突破華人社會，走向世界。

營建公會會長姜曉東表示，國際華人建設卓越獎是全球華人建築開發行業一大盛事，每年都吸引眾多行業精英踴躍參與，對海外建築行業打拼的專業人士是一個發光和交流的好機會。他表示，華人在美國和海外打拼創業，其中的建築行業人才輩出，在打造華人夢想上不遺餘力，海外華人力量愈來愈強大，華人營建公會通過舉辦評比，推出華人優秀的建築設計師，讓他們的作品廣為人知，也提供華人建築師與主流建築業更多接觸和交流的平台。

因疫情關係，本屆頒獎典禮改爲線上舉辦，南北加州各地以及伊利諾州、内華達州、天津、北京等地同步參與，俄羅斯、意大利和澳大利亞的設計師因爲疫情無法成行。