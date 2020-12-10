趙美心讚賞拜登提名戴琪出任美國貿易代表

國會亞太裔黨團主席趙美心讚賞拜登提名戴琪為美國貿易代表。(本報檔案照)

代表南加州選區的國會眾議員暨國會亞太裔黨團（CAPAC）主席趙美心 (Judy Chu)，9日讚賞總統當選人拜登 提名戴琪（Katherine Tai）為美國 貿易代表。

趙美心指出，獲悉戴琪將被提名為下一任美國貿易代表，雖然還沒有得到確認，但是已經很高興。她說，自己親眼目睹戴琪在貿易交易領域的技巧和經驗，她對於《美國-墨西哥-加拿大（USMCA）協定》的貢獻，以及她對當前和未來的貿易挑戰所掌握的豐富知識。通過在美國貿易代表辦公室擔任中國貿易首席顧問的工作表現，戴琪證明了她致力於執行對美國有利的貿易協議的承諾。因此，趙美心和眾議員Suzanne Bonamici領銜10名女性國會議員，聯名致信總統當選人拜登，敦促確認戴琪為美國貿易代表。

趙美心進一步指出，如果戴琪最終被任命為美國貿易代表，這將是一個歷史性的宣示。她將是第一位擔任這個職位的亞太裔美國人和第一位少數族裔，並且打破了障礙也為其他人的發展掃清了道路。戴琪將成為美國政府中排名最高的亞太裔（AAPI）官員之一。 過去二十多年來，內閣一直有亞太裔代表，她很高興看到這種現象持續下去。總統當選人拜登已承諾建立一個激勵年輕人、優先考慮專業知識、並且反映美國多樣性的政府，而戴琪俱備了所有這些條件，希望她很快能得到確認。