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洛杉磯市批准街友旅館庇護所運行至明年3月

編譯組/綜合報導
近幾月來洛杉磯市政府通過租用小旅館為街友提供暫時住所。此舉既保證了街友的安全，也為在疫情中深受打擊的旅館業增加收入。（Unsplash）
近幾月來洛杉磯市政府通過租用小旅館為街友提供暫時住所。此舉既保證了街友的安全，也為在疫情中深受打擊的旅館業增加收入。（Unsplash）

洛杉磯市議會（Los Angeles City Council）12月9日以全票通過，將使用加州提供洛市經費當中的3200萬元，做為延長洛市街友旅館庇護所項目（LA Roomkey）到明年3月21日。這一項目旨在通過租賃洛杉磯市的汽車旅館，為街友在疫情期間提供安全可靠的住所。

市議員法維爾（Mitch O’Farrel）表示，「我們必須要這麼做，有人正在街頭死去。」洛杉磯已經為街友提供了1269間免費旅館住房，以確保那些面臨高傳染風險的街友有屋可住。延長庇護所項目的決定，使許多暫居旅館的街友不會在未來幾天內被迫重新回到街頭。承諾洛杉磯市會在該項目結束前，盡力完成街友社區住房的建設。

洛市官員表示，目前該項目的花費約為汽車旅館（Motel）每間住房每夜100元，旅店（hotel）每間住房每夜200元。目地在為街友在新冠疫情期間提供短期住房，尤其是那些年齡在65歲以上，且患有基礎病的街友。根據市府文件，約3080萬元的遊民救助經費將由州政府和聯邦政府提供。

市議員德利昂（Kevin de Leon）對市府將本應用在境內的遊民巷項目（Skid Row Project）的600萬元，轉至街友旅館庇護所項目感到擔憂，他希望市府能夠保證這筆經費將被用到街友人口最密集的地區。

旅館 洛杉磯 庇護

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